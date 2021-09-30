У Зеленського "відхрестилися" від збору підписів за відставку Разумкова

Володимир Зеленський і Дмитро Разумков / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський не причетний до збору підписів народних депутатів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Як розповів прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров, Володимир Зеленський і Дмитро Разумков "спілкуються, відносини у них нормальні, кожен виконує свою функцію", пише "Україна 24".

"Це ініціатива пана Давида Арахамії, у нього можна запитати його мотиви про те, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради", — зазначив Никифоров.

Відставка Дмитра Разумкова: з чого все почалося

Заява Давида Арахамії про видачу підписних листів за відставку спікера надійшла до парламенту 30 Вересня, про що в соцмережах повідомив сам Разумков.

Читайте такжеРазумков про можливу відставку: свою позицію я буду відстоювати, якщо покличуть на фракцію - Я прийдуПрес–секретар фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук уточнила, що рішення про збір підписів за відставку Разумкова - не воля "СН", а ініціатива самого депутата. У свою чергу прес-секретар спікера ВР Ольга Туній уточнила, що Арахамія звернувся до Разумкова саме як голова фракції, а не просто депутат.

Вечером 30 вересня Арахамія подав нову заяву, вже від себе особисто, і процедура збору підписів була перезапущена - депутат отримав нові підписні листи.