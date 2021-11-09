"Хамство та безкультур'я": Кремінь нагадав про багатотисячні штрафи за відмову від української мови

Мовний омбудсмен вимагає карати нардепів за виступи не українською / УНІАН

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про необхідність покарання для чиновників за не використання української мови.

"Сьогодні це ганебно - бути чиновником, депутатом і не знати державну мову. Скажу навіть більше: це ознака хамства, безкультур'я і неповаги до України та українського народу", - заявив Кремінь в коментарі "Сегодня".

За його словами, тільки в цьому році надійшло близько 3000 звернень громадян, які, в тому числі стосуються і чиновників.

читайте також"Немає опонентів - є вороги України": Мовний омбудсмен Кремінь висловився з приводу українізаціїКремінь підкреслив, у випадках, коли таких порушень протягом року буде кілька і вони будуть мати системний характер, то суми штрафів можуть досягати 5100-6800.

"З 16 липня 2022 року такі штрафи можуть бути накладені на кожного громадянина, який свідомо системно порушує мовне законодавство", - розповів Мовний омбудсмен.

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