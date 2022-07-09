Вантаж 200 для Кабардино-Балкарії: ЗСУ знищили трьох окупантів РФ

Знищений окупант Степан Мамбергер / @a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили ще трьох російських окупантів - уродженців республіки Кабардино-Балкарія.

В Україні ліквідували лейтенанта Степана Мамбергера, єфрейтора Артема Мамикіна і рядового Данила Дикова, пише Кавказький вузол.

У матеріалі наголошується, що з початку війни РФ проти України офіційно підтверджена загибель там як мінімум 25 уродженців Кабардино-Балкарії.

Разом з тим офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував фото знищеного в Україні окупанта Мамбергера.

Раніше повідомлялося, що в ході бойових дій зі Збройними силами України був ліквідовано командира полку ВДВ з Костроми полковник Сергій Сухарєв.

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