Вантаж 200 для Кабардино-Балкарії: ЗСУ знищили трьох окупантів РФ

З початку війни РФ проти України офіційно підтверджена загибель там як мінімум 25 уродженців Кабардино-Балкарії.
Бійці Збройних сил України знищили ще трьох російських окупантів - уродженців республіки Кабардино-Балкарія.
В Україні ліквідували лейтенанта Степана Мамбергера, єфрейтора Артема Мамикіна і рядового Данила Дикова, пише Кавказький вузол.
У матеріалі наголошується, що з початку війни РФ проти України офіційно підтверджена загибель там як мінімум 25 уродженців Кабардино-Балкарії.
Разом з тим офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував фото знищеного в Україні окупанта Мамбергера.
Раніше повідомлялося, що в ході бойових дій зі Збройними силами України був ліквідовано командира полку ВДВ з Костроми полковник Сергій Сухарєв.
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Автор: Олексій Тесля