УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графіки вимкнення світла на 4 липня: у які години не буде електроенергії

Ангеліна Підвисоцька
3 липня 2024, 19:32
335
Графіки вимкнення електроенергії 4 липня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів протягом всієї доби.
свет, выключение света
Графіки вимкнення світла на 4 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у четвер, 4 липня, графіки погодинних вимкнень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Однак обсяги обмежень будуть різними. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 7:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть застосовані графіки вимкнень в обсязі двох черг одночасно. Протягом інших годин доби вимикатимуть одразу по 3 черги.

"Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Графіки вимкнення світла на 4 липня: у які години не буде електроенергії
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Водночас наразі рано робити прогнози щодо енергетичної ситуації в Україні в осінньо-зимовий період. Частину критичного обладнання вдалося відновити.

Крім того, відомо, що уникнути відключень електрики в осінньо-зимовий період 2024/2025 років буде важко через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення відключення світла
Реклама

Головне за день

Графіки вимкнення світла на 4 липня: у які години не буде електроенергії

Графіки вимкнення світла на 4 липня: у які години не буде електроенергії

19:32 Україна
Зливи та грози: українські регіони накриває нова буря

Зливи та грози: українські регіони накриває нова буря

19:14 Синоптик
Ердоган запропонував Путіну "закласти основу": хоче припинити вогонь в Україні

Ердоган запропонував Путіну "закласти основу": хоче припинити вогонь в Україні

18:49 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У США прокоментували пропозицію Орбана щодо припинення вогню: що має зробити РФ 3233

У США прокоментували пропозицію Орбана щодо припинення вогню: що має зробити РФ

Чи потрібно чистити молоду картоплю перед тим як варити: відповідь вразить наповал 3048

Чи потрібно чистити молоду картоплю перед тим як варити: відповідь вразить наповал

Під загрозою 2 області України: РФ змінила тактику для наступу - генерал-розвідник 2828

Під загрозою 2 області України: РФ змінила тактику для наступу - генерал-розвідник

Неймовірно сильна магнітна буря: Україну атакував новий майже 6-бальний шторм 2710

Неймовірно сильна магнітна буря: Україну атакував новий майже 6-бальний шторм

Останні новини

20:22

Антикорупціонер Шабунін був визнаний непридатним до армії через родимки – матеріали суду

20:20

У Донецьку вибухи: в мережі повідомляють про влучання у склад боєкомплекту окупантів

19:58

Могло бути помстою: OSINT повʼязали приїзд Орбана до Києва з ударом РФ по Дніпру

19:48

Що перша дружина Аффлека думає про його "цирк" із Джей Ло - ЗМІ

19:39

Чоловік виграв у лотерею 2 млн грн: його збагатила дуже дивна звичка

НАТО триматиме Україну "у передбаннику", але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – ХараНАТО триматиме Україну «у передбаннику», але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – Хара
19:32

Графіки вимкнення світла на 4 липня: у які години не буде електроенергії

19:19

Укрзалізниця змінила схему продажу квитків - як тепер купити білет на потяг

19:14

Зливи та грози: українські регіони накриває нова буря

19:09

Наталці Денисенко стало погано на знімальному майданчику - що сталося

Реклама
19:05

Співачка Дуа Ліпа закрутила новий роман: хто її обранець, фото

18:50

Reuters: тільки один кандидат від демократів переміг би Трампа, і це — не Байден

18:50

Про кого кажуть "горобці в голові цвірінькають": мало хто знає правильну відповідьВідео

18:49

Ердоган запропонував Путіну "закласти основу": хоче припинити вогонь в Україні

18:46

ЗСУ вийшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру: в DeepState назвали причину

18:27

Три прикмети 4 липня: що не можна робити в Андріїв день

18:21

Пластичні операції та уколи краси: Настя Каменських зробила зізнання

18:20

Argentem Creek Partners досьє

18:15

Пробний шар до переговорів з РФ: з чим Орбан приїздив до КиєваПогляд

18:02

В Україні значно подорожчає бензин: невтішний прогноз про ціни на АЗС

17:56

"Не підтримаємо перемир’я, яке має на меті капітуляцію України": Шольц зробив гучну заяву

Реклама
17:51

Як можна зарядити ноутбук без світла: дуже простий, але ефективний спосібВідео

17:28

Графіки вимкнень світла в Україні помʼякшать: названо терміни

17:05

Як у воду канули: куди зникли горобці з вулиць міст - проблема серйознаВідео

17:03

Є 8 головних причин: чому консервовані огірки виходять м'якими і як цього уникнути

17:00

Лідер російської групи закликав співаків їхати на Донбас, щоб пройти "чистилище"

16:49

До Землі наблизився астероїд - яка є загроза

16:46

Під завалами діти: серія вибухів у Харкові, зруйновано будинкиФото

16:44

РФ обрала нові цілі на сході: які міста під загрозою захоплення – експерт

16:43

Як зробити, щоб роутер працював від Повербанка: найпростіший спосібВідео

16:07

Росія гримнула дверима і покинула ОБСЄ: що це означає

16:02

"Це не глухий кут": Зеленський допустив новий наступ ЗСУ, але з обмовкою

15:42

"Якщо він знає, як закінчити війну, то хай скаже нам": Зеленський готовий зустрітися з Трампом

15:37

Під удар HIMARS на півдні потрапив російський генерал: у Мережі дізналися деталі прильоту

15:34

Що можна підключити до генератора 3 квт: прилади, які потрібні нам щодня

15:26

Від спеки врятують спеціальні рамки: що це таке та де їх встановили

15:23

У НАТО погодили понад $40 мільярдів на закупівлю зброї для України в 2025 році

15:20

Несподівана причина: чому саме самки комарів кусають людей - що їх приваблює

15:15

Спецоперація "Рибалка": ГУР отримало секретні дані про флот РФ – що відомо

15:09

Ведучий 1+1 Україна різко засудив чоловіка з собакою, який образив ветерана на протезахВідео

15:01

51-річна зірка Беверлі Гіллз вразила шикарним тілом у бікіні

Реклама
14:46

Побачив протези і втік: в Одесі відвідувач ветклініки облаяв ветеранаВідео

14:42

За що агентка ФСБ на Черкащині отримала довічне

14:36

Повністю окупували район: у ЗСУ назвали нову ціль РФ після Часового Яру

14:28

Чому 57-річна Памела Андерсон відмовилася від макіяжу - зворушлива причина

13:55

Кількість загиблих та поранених зросла: Зеленський відреагував на обстріл Дніпра

13:53

Квартири можуть залишитись без опалення: озвучено невтішний прогноз на зиму

13:49

Спільна операція ГУР і СЗР: у РФ зупинено важливий для ВПК окупантів комбінат

13:48

Юний красень: Альбіна Джанабаєва показала середнього сина від Валерія Меладзе

13:40

"Помойка і сміття": молодуха Петросяна озвіріла на підписницю за критику

13:39

Навіщо люди беруть на пляж стару шкарпетку і дитячу присипкуВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти