'Пріорітетні завдання': генерал розкрив, чому ЗСУ зараз атакують мости

Знищення мостів - це одне із пріоритетних завдань на визначальних напрямках, особливо на півдні, наголосив Маломуж.

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Маломуж пояснив, для чого ЗСУ зараз атакують мости / колаж: Главред, фото: t.me/hueviyherson

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду розповів, чим для окупантів були важливі Чонгарський та Генічеський мости та пояснив, чому саме зараз почали завдатися удари по цих мостах.

"Готуючись до наступу, наші війська працюють над знищенням та руйнуванням стратегічних напрямків поставок противника, аби не допустити підтримки ресурсами російських військ, які перебувають на нашій території - вони не повинні накопичити резерви, боєприпаси і вогневі засоби. Ми вже диктуємо свої умови. І для того, щоб ми успішно не тільки оборонялися, але й наступали, в тому числі готувалися до широкомасштабних наступальних операцій, треба зруйнувати логістику ворога та низку його об’єктів: ударні системи, склади боєприпасів, нафтобази, мости, автомобільні і залізничні дороги та інші другорядні сполучення, якими вимушено користуються росіяни задля забезпечення своїх потреб. Ми вживаємо цілий комплекс дій, аби тил ворога не був забезпечений нічим", - пояснив генерал армії України.

Маломуж наголосив, що знищення мостів - це одне із пріоритетних завдань на визначальних напрямках, особливо на півдні.

"Це створить передумови для нашого наступу, якщо угруповання ворога не зможе отримувати підтримку, нову "кров" (боєприпаси, військову техніку, людські ресурси). Якщо не буде такої підтримки, ворог не витримає на полі бою та буде змушений відступати, коли ЗСУ наступатимуть", - додав експерт.

За словами генерала армії, українські військові будуть дотримуватися такої стратегії наступу, яка передбачатиме багатопланові удари по мостах, фронту, резервах, командних пунктах, складах, системах керування та радіолокаційних системах, які намагаються протидіяти нашим безпілотникам.

"Коли мостів не буде, ворог буде дезорієнтований не тільки в плані поставок - він буде позбавлений шляхів, якими можна тікати. За таких умов російським окупантам доведеться або гинути, або здаватися", - пояснив Маломуж.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю із Миколою Маломужем про наслідки ударів по Генічеському та Чонгарському мостах:

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

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