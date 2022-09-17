Готуються відступати: на Херсонщині окупанти затопили 9 вагонів - Генштаб

Генштаб повідомив про ситуацію на Херсонщині / Фото з відкритих джерел, УНІАН

Окупанти щосили готують собі шляхи відступу в Херсонської області. Вони вже затопили 9 вагонів для побудови переправи в районі Каховської ГЕС, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу в суботу, 17 вересня.

"У зв'язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу.

За інформацією військових, в районі Каховської ГЕС, для побудови надалі переправи, ворожі війська вже затопили 9 вагонів.

Також було підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня. Удар був нанесений по будівлі ТОВ" Алкосервіс", де розміщувався особовий склад й військова техніка противника.

"Підрозділи Росгвардії і ФСБ п'ять днів поспіль розбирали завали і діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати", - йдеться в повідомленні.

Також за інформацією Генштабу, в Херсонській області росіяни змушують місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях.

Ситуація в Херсонській області

Армія України за минулі два тижні звільнила від ворожих військ близько 500 квадратних кілометрів Херсонської області. Під контроль Києва повернули 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ після успішного контрнаступу в Харківській області візьмуть паузу. Українські війська готуватимуть нові резерви для проведення операцій. Але водночас у армії з'являється можливість завершити свій наступ на Херсонщині.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Свитан сказав, що Херсонщина звільняється повільно через високу щільність військ Росії в самому регіоні.

Темпи подальшого руху залежатимуть від швидкості знищення угруповання ворога та обсягів зброї, яку постачає Захід.

За інформацією Інституту вивчення війни, сили оборони України продовжують проводити контрнаступну операцію в Херсонській області. Українські війська атакують окупантів РФ на північний захід від Херсона, неподалік від українського плацдарму через річку Інгулець, на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей – на захід від Високопілля.

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