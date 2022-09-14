Слідом Чорнобаївка: українські військові звільнили Киселівку і рухаються до Херсона

Херсонська область / GeneralStaff.ua, цензор. Ні

Бійці Збройних сил України звільнили село Киселівка Херсонської області.

Як заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону, тепер від Херсона їх відділяє тільки Чорнобаївка.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, що розділяє на сьогоднішній день українську армію місто Херсон, це знаменита Чорнобаївка", - заявив Самойленко.

Видео дня

Також, за його словами, вчора на Карантинному острові в Херсоні були сильні вибухи в результаті "ювелірного попадання за місцем проживання і концентрації росіян".

Також були нанесені удари по окупантам у Новій Каховці, Голій Пристані та інших містах.

Ситуація в Херсонській області

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що біля угруповання російських військ на правому березі Дніпра на Херсонщині, якій загрожує оточення, залишається тільки два варіанти дій. Вони можуть піти або на "жест доброї волі", або спробувати поплисти через Дніпро.

Аналітик ISW Джордж Баррос раніше заявив, що якщо ЗСУ зможуть оточити і взяти в облогу війська РФ в Херсоні, вони доведуть свою здатність повторити аналогічний сценарій на південному і східному фронтах. За його словами, українські війська грамотно ведуть наступ. Результати будуть вже через кілька місяців.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що ЗСУ просуваються в Херсонській області. Українські сили підходять до окупованого Херсону з різних сторін. Війська Росії в Херсоні можуть опинитися в оточенні.

Читайте також: