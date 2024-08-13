'Гаряча фаза війни може тривати до літа 2025 року': Мусієнко зробив прогноз, що буде далі

Україна може повернути частину окупованих росіянами територій військовим шляхом, а частину – військово-політичним.

https://glavred.net/ukraine/goryachaya-faza-voyny-prodlitsya-do-leta-2025-goda-musienko-sdelal-prognoz-chto-budet-dalshe-10587845.html Посилання скопійоване

Мусієнко зробив прогноз, коли може завершитися гаряча фаза війни/ колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, скрін з відео

Гаряча фаза війни може тривати до літа 2025 року. Далі війна може поступово піти на спад й увімкнеться дипломатія.

Частину територій Україна може звільнити від окупантів військовим шляхом, а над поверненням ще частини територій може працювати військово-політичним шляхом. Таку думку висловив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час чату на Главреді.

"Я традиційно утримаюся від відповіді на запитання про те, скільки ще буде тривати війна. Але гаряча фаза війни може тривати до літа 2025 року, а далі поступово піде на спад і включиться вже військово-політичний трек, дипломатія. Вихід на кордони 1991 року – це ціль, яку ніхто не змінить. Інше питання – яким чином ми її досягнемо і коли. Припускаю, що якісь території ми повернемо військовим шляхом, а над поверненням якихось будемо працювати військово-політичним шляхом. А це може тривати довго, бо перемовини можуть затягнутися", – зазначив Мусієнко. відео дня

За його словами, всі території в межах 1991 року звільнити силою військами буде складно. Але ніхто не змінить цілей кампанії і триватиме боротьба за наші землі і людей. Гаряча фаза війни влітку 2025 року точно піде на спад, можливо, і раніше, впевнений експерт.

"Дипломатичним шляхом звільнятиметься Крим, але не тільки, можливо, також Донецьк і Луганськ. Будуть різні способи тиску на Росію, аби вона ці території залишила", – додав він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у росіян на Курщині рекорд із "дружнього вогню" за всю війну. Серед російських військових в Курській області спостерігається дезорганізація з управління військами.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі. Прапор України між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем встановили бійці ГУР під час рейду, зазначили аналітики DeepState.

Нагадаємо, РФ зменшує кількість обстрілів на Харківщині через ефективну роботу ЗСУ. Зараз росіяни найчастіше завдають ударів керованими авіабомбами та Іскандерами, каже Синєгубов.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред