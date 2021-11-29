Інфекціоніст розвіяв популярні міфи про Омікрон

ПЛР-тест визначає Омікрон / Фото Reuters

Український інфекціоніст Ольга Голубовська детально розповіла про новий штам коронавірусу Омікрон.

В Facebook лікар розповіла про те, наскільки він заразний.

Зокрема, за словами Голубовської, зараз немає підтвердженої інформації про те, що Омікрон заразніше, ніж Дельта.

"Поки неясно, чи є Омікрон більш заразним, в порівнянні з іншими варіантами, включаючи Дельта. Число інфікованих в Південній Африці зросло, але епідеміологічні розслідування з'ясовують, чи пов'язано це з Omicron або іншими факторами", - написала інфекціоніст.

Також Голубовська зазначила, що зараз складно говорити про симптоми Омікрона, як невідомо і те, наскільки складним є його перебіг.

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"У Південній Африці зростає кількість госпіталізацій, але це може бути пов'язано зі збільшенням загального числа інфікованих людей, і не тільки варіантом Омікроном. В даний час немає інформації, що дозволяє припустити, що симптоми, пов'язані з Омікроном, відрізняються від симптомів інших варіантів", - додала Голубовська.

читайте такожБілл Гейтс назвав термін завершення пандемії коронавірусу: є умоваУ підсумку, медик запевнила, що ПЛР-тести виявляють Омікрон, а ось "ефективність експрес-тестів вивчається".

Нагадаємо, раніше експерти ВООЗ назвали Омікрон "викликає занепокоєння" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта.

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