Глава Пентагону прибув до Києва: стала відома ціль неанонсованого візиту

Візиту глави Пентагону до України варто розцінювати як політичний сигнал, зазначив радник глави Офісу президента України.

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Стала відома ціль візиту глави Пентагону до України / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/ X

Про що сказав Лещенко

Яка ціль візиту глави Пентагону до України

Пакет допомоги від США

Запрошення України до НАТО

21 жовтня Міністр оборони США Ллойд Остін прибув з неоголошеним візитом до України для "звірення годинників" після переговорів президента США Джо Байдена з іншими главами держав. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко.

За словами Лещенка, візит не був анонсований з безпекових міркувань.

відео дня

Він вважає, що це, ймовірно, останній візит представника американського уряду до України перед виборами президента США. Лещенко також зазначив, що після зустрічі в Берліні між президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером виникла потреба у "звіренні годинників".

"В нас напередодні було анонсовано велику партію допомоги з боку США, тому очікувати нового анонсу в частині постачання зброї не варто. Але варто очікувати політичного сигналу. І сам візит є таким сигналом, а далі все залежить від виборів у США", - сказав Лещенко.

Крім того, він послався на публікації у світових ЗМІ, згідно з якими після виборів у США, у разі перемоги демократів, може бути оголошене рішення щодо запрошення України до НАТО.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Лещенко? Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.

Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).

Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).

У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

Військова допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, йдеться у повідомленні на офіційному сайті німецького уряду.

16 жовтня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 425 мільйонів доларів у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським. Пакет включає ракети-перехоплювачі для систем ППО, боєприпаси типу "повітря-земля", артилерійські снаряди та інші військові засоби.

Також, протягом жовтня-грудня 2024 року США планують надати Україні кілька додаткових пакетів військової допомоги загальною вартістю від 500 до 750 мільйонів доларів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

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