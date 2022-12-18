'Всі зміни в РФ та світі - на краще': Путін звернувся до російських дітей із цинічною заявою

Глава Кремля не згадав про війну в Україні, але заявив, що "всі народи по-справжньому рівні".

Путін звернувся до російських дітей із цинічною заявою / ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що зміни, які відбуваються в Росії і в усьому світі, – на краще. Глава Кремля не згадав про війну в Україні, але заявив, що "всі народи по-справжньому рівні".

Про це Путін сказав під час свого відеозвернення до учасників першого з'їзду російського руху дітей та молоді, серед яких, за словами диктатора, є і діти з окупованих регіонів України.

"Ви напевно знаєте: великі зміни сьогодні відбуваються не тільки в Росії, змінюється весь світ. Вірю, що це зміни на краще. І сподіваюся, що своїми справами, вчинками, своєю рішучістю і при цьому відкритістю наших намірів, планів, принципів ми зможемо зробити світ більш справедливим", - сказав російський диктатор.

Путін цинічно заявив, що РФ робить світ таким, "де всі народи по-справжньому рівні, де кожен має право на повагу, на те, щоб слідувати своїм традиціям, розмовляти своєю рідною мовою, шанувати своїх предків, і де всі мають можливість для максимальної самореалізації незалежно від того, в яких умовах людина виросла, з якої сім'ї вона походить".

Нагадаємо, нещодавно CNN писало, що нещодавні вибухи на російських аеродромах стали особистою образою для російського диктатора Володимира Путіна. А все через те, що "бавовна розцвіла" в глибокому тилу РФ. Це може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України.

Раніше оглядач The Guardin Саймон Тісдал заявляв, що російські окупаційні війська найближчим часом можуть вдарити по українській енергетичній інфраструктурі з усіх видів зброї, яка їм доступна. Окрім цього, глава Кремля Володимир Путін з великою ймовірністю може почати пробувати асиметричні та невоєнні методи.

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