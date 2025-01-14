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Гаубиця б'є на десятки кілометрів: Україні передадуть новітні САУ RCH 155

Олексій Тесля
14 січня 2025, 22:04
122
Відбулася церемонія передачі нових САУ на заводі KNDS у місті Кассель.
RCH 155
Україна отримає САУ RCH 155 / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Україні передадуть 54 нові колісні гаубиці RCH 155
  • Перші САУ використовуватимуть для навчання українських військових

Уряд Німеччини замовив для України 54 нові колісні гаубиці RCH 155, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це він повідомив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Думаю, що вони прибудуть якомога швидше, тому що це справді дуже ефективна і дуже мобільна зброя, яка, імовірно, дуже допоможе вам у вашій боротьбі, яка ще не закінчена", - сказав Пісторіус.

Зазначимо, що раніше відбулася церемонія передачі нових САУ на заводі KNDS у місті Кассель, де виробляють цю сучасну систему озброєння.

Як повідомляє видання Stuttgarter-zeitung, символічно прийняв САУ посол України Олексій Макєєв. Ця артилерія - перша з 54 гаубиць. Однак вона зараз в Україну не поїде. Перші шість гармат поставки використовуватимуть для навчання українських військових у Німеччині.

Що відомо про САУ RCH 155

Гаубиця поєднує в собі високу мобільність із захистом бронетехніки. Вона може розвивати швидкість понад 100 км/год і має запас ходу понад 700 км.

  • Калібр: 155 мм.
  • Дальність стрільби: до 30 км. стандартним снарядом, до 56 км снарядом V-LAP.
  • Темп стрільби: до 9 пострілів за хвилину.
  • Екіпаж - 2 людини
  • Розгортання системи на позиції - 30 секунд.

Дивіться відео - колісна гаубиця RCH 155:

Військова допомога ФРН Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФРН розкрили деталі великого пакета допомоги Україні. До нового пакету допомоги увійшли системи протиповітряної оборони та бронемашини.

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.

Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

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Хто такий Борис Пісторіус?

Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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