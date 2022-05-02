Евакуація з Маріуполя продовжиться 3 травня: місце та час збору людей

Завтра триватиме евакуація з Маріуполя / Фейсбук Максима ялі

Евакуація мирного населення з Маріуполя продовжиться завтра, 3 квітня. Всі сторони вже погодили вивезення людей, повідомляє Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Офіційно. Евакуація. За підтримки ООН і Червоного Хреста на завтра узгоджена Евакуація мирного населення", - пише міськрада.

Евакуація розпочнеться о 07:00. Точка збору - Луначарське кільце.

Евакуація цивільних з Азовсталі

Нагадаємо, в неділю, 1 травня, з території комбінату Азовсталь в Маріуполі Донецької області почалася евакуація цивільних осіб. як повідомляв президент України Володимир Зеленський, за день вдалося вивезти близько ста осіб.

У понеділок, 2 травня, Евакуація триває. Вона мала розпочатися о 07: 00, проте стартувала із затримкою.

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