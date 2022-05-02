Евакуація з Маріуполя продовжиться 3 травня: місце та час збору людей

Евакуація мирного населення з Маріуполя продовжиться завтра, 3 квітня. Всі сторони вже погодили вивезення людей.
Евакуація мирного населення з Маріуполя продовжиться завтра, 3 квітня. Всі сторони вже погодили вивезення людей, повідомляє Telegram-канал Маріупольської міської ради.
"Офіційно. Евакуація. За підтримки ООН і Червоного Хреста на завтра узгоджена Евакуація мирного населення", - пише міськрада.
Евакуація розпочнеться о 07:00. Точка збору - Луначарське кільце.
Евакуація цивільних з Азовсталі
Нагадаємо, в неділю, 1 травня, з території комбінату Азовсталь в Маріуполі Донецької області почалася евакуація цивільних осіб. як повідомляв президент України Володимир Зеленський, за день вдалося вивезти близько ста осіб.
У понеділок, 2 травня, Евакуація триває. Вона мала розпочатися о 07: 00, проте стартувала із затримкою.
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Автор: Катя Трохименко