РФ страчує полонених: у США розповіли про вбивство українського захисника Маріуполя

Дан Звоник / Скріншот

Рідні полоненого у Маріуполі українського захисника Дана Звоника впевнені, що його вбили російські загарбники.

Мати військового впевнена, що її сина вбили окупанти після того, як взяли в полон. Про це вона розповіла в коментарі CNN.

За інформацією УП, українського бійця поховала бабуся у тимчасово окупованому Донецьку.

Убитий російськими окупантами полонений український військовий був чемпіоном України з кіокушинкай карате.

Про смерть Дана Звоника стало відомо 29 квітня, інформує kyokushinkarate.news.

/ kyokushinkarate.news

Тиждень тому з'явилося відео з п'ятьма українськими полоненими, серед яких був і Звоник.

У полон Звоник потрапив без серйозних поранень або каліцтв. В районі попереку можна було помітити перев'язку.

Дан Звонек ( другий зліва) / скріншот

На показовому відео окупанти обіцяли полоненим надати медичну допомогу, а також, що до військовополонених будуть ставитися з повагою і розумінням.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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