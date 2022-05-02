РФ страчує полонених: у США розповіли про вбивство українського захисника Маріуполя

Убитий російськими окупантами полонений український військовий був чемпіоном України з кіокушинкай карате.
Рідні полоненого у Маріуполі українського захисника Дана Звоника впевнені, що його вбили російські загарбники.
Мати військового впевнена, що її сина вбили окупанти після того, як взяли в полон. Про це вона розповіла в коментарі CNN.
За інформацією УП, українського бійця поховала бабуся у тимчасово окупованому Донецьку.
Убитий російськими окупантами полонений український військовий був чемпіоном України з кіокушинкай карате.
Про смерть Дана Звоника стало відомо 29 квітня, інформує kyokushinkarate.news.
Тиждень тому з'явилося відео з п'ятьма українськими полоненими, серед яких був і Звоник.
У полон Звоник потрапив без серйозних поранень або каліцтв. В районі попереку можна було помітити перев'язку.
На показовому відео окупанти обіцяли полоненим надати медичну допомогу, а також, що до військовополонених будуть ставитися з повагою і розумінням.
Битва за Маріуполь
Нагадаємо, на маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.
Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.
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