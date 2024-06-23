'Це дуже бісить Путіна': офіцер ЗСУ пояснив активізацію росіян на фронті

Офіцер ЗСУ зазначив, що росіяни намагаються досягнути максимального успіху до того, як для них закриється "вікно можливостей", однак це їм не вдається.

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Офіцер ЗСУ пояснив активізацію росіян на фронті / Колаж: Главред, Фото: 66 окрема механізована бригада, 44 механізована бригада

Російські окупанти будуть продовжувати тиск на позиції Сил оборони України на різних напрямках бойових дій. Пріоритет ворога - захоплення Донецької та Луганської областей в її адміністративних кордонах, а інші напрямки РФ використовує для відтягування українських сил та ресурсів. Про це в ефірі 24 каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Федоренко зазначив, що активність противника може бути пов'язана з трьома факторами:

сприятливими для окупантів погодними умовами;

готовністю ворога до активних ударно-штурмових дій завдяки накопиченню особового складу та техніки;

логістикою міжнародної військової допомоги, яка надходить в Україну.

Він наголошує, що російські окупанти намагаються скористатись "вікном можливостей", поки воно остаточно не закрилось, щоб досягти максимального територіального просування на фронті. Однак, ворогу не вдається досягти тактичних успіхів.

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"Це дуже бісить диктатора Путіна. Він дає все нові й нові команди на конкретних відтинках, які мають бути результати, до яких дат. Однак Сили оборони інколи роблять абсолютно неможливе", – зауважив Юрій Федоренко.

Він наголошує, що сила українських військових полягає у розумі, креативі, підтримці нації та професіоналізмі, які дають можливість Силам оборони перехоплювати динаміку і не давати росіянам реалізовувати їхні плани.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Сході - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України повністю стабілізували ситуацію на Харківщині та активно проводять операції для витіснення ворога з його позицій, повідомив командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що на напрямку селища Борова ЗСУ зірвали плани російських окупантів щодо наступу. В інших місцях цього фронту ворог продовжує підсилювати свої сили, але ЗСУ успішно ліквідовують значну кількість живої сили та техніки противника.

Сили оборони України змусили російське командування перейти від наступу до глухої оборони під час боїв на Харківщині, повідомив ветеран російсько-української війни та екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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