Скандал на Хмельниччині: священник МП зривав відспівування загиблого на фронті українського героя

Сім'я загиблого героя відмовилася від московського патріархату і для проведення обрядів запросили батюшку з ПЦУ.
Скандал з відспівуванням священнослужителями захисника України Сергія Цимбалюка, який загинув на фронті, стався в селі Велика Березна на Хмельниччині.
Оскільки сім'я загиблого героя відмовилася від московського патріархату, для проведення обрядів в єдиній церкві в селі, яка підпорядковується МП, запросили батюшку з ПЦУ, пише Vsim.ua.
Однак настоятель храму московської церкви Ігор Бондарук погодився на це не відразу. Він відмовився пускати в храм священник Православної церкви України.
Бондарук висунув умову, щоб український священник не заходив до престолу в церкві. При цьому батюшка з ПЦУ Андрій Моравський не міг його почати, тому що в храмі були закриті царські ворота. Коли священник МП попросили відкрити їх, він відмовляв, і після цього в церкві почався конфлікт.
Неадекватні дії московського священника довели до сліз матір загиблого українського героя. Жінка стала на коліна і сказала: "Я вас прошу, стаю на коліна, відспівайте мою дитину!".
За словами Моравського, він не міг почати прощальну церемонію з закритими Царськими воротами в храмі, тому що вважається, що саме вони символізують входження душі в рай. Крім того, починаючи богослужіння, священник повинен вимовляти слова з престолу, а туди його не пускав настоятель московської церкви.
Зрештою, попри відчайдушний опір представника МП, рідні та близькі попрощалися з воїном. Сергія Цимбалюка поховали в його рідному селі Велика Березна.
Додамо, що після кричущого інциденту, спровокованого московським церковником, селяни вирішили провести збори щодо переходу з УПЦ МП в ПЦУ.
Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України знищили на полі бою російського священика з Татарстану Отця Анатолія (Григор'єва).
Він брав участь у бойових діях у складі батальйону найманців Алга з Татарстану, повідомив засновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе в Facebook.
Уточнюється, що окупант у рясі священика був настоятелем храму Богоявлення Господнього села Ісакове Зеленодольського району Республіки Татарстан.
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