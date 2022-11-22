Скандал на Хмельниччині: священник МП зривав відспівування загиблого на фронті українського героя

Священик МП зривав відспівування українського захисника Сергія Цимбалюка / Vsim.ua

Скандал з відспівуванням священнослужителями захисника України Сергія Цимбалюка, який загинув на фронті, стався в селі Велика Березна на Хмельниччині.

Оскільки сім'я загиблого героя відмовилася від московського патріархату, для проведення обрядів в єдиній церкві в селі, яка підпорядковується МП, запросили батюшку з ПЦУ, пише Vsim.ua.

Однак настоятель храму московської церкви Ігор Бондарук погодився на це не відразу. Він відмовився пускати в храм священник Православної церкви України.

Бондарук висунув умову, щоб український священник не заходив до престолу в церкві. При цьому батюшка з ПЦУ Андрій Моравський не міг його почати, тому що в храмі були закриті царські ворота. Коли священник МП попросили відкрити їх, він відмовляв, і після цього в церкві почався конфлікт.

Неадекватні дії московського священника довели до сліз матір загиблого українського героя. Жінка стала на коліна і сказала: "Я вас прошу, стаю на коліна, відспівайте мою дитину!".

За словами Моравського, він не міг почати прощальну церемонію з закритими Царськими воротами в храмі, тому що вважається, що саме вони символізують входження душі в рай. Крім того, починаючи богослужіння, священник повинен вимовляти слова з престолу, а туди його не пускав настоятель московської церкви.

Зрештою, попри відчайдушний опір представника МП, рідні та близькі попрощалися з воїном. Сергія Цимбалюка поховали в його рідному селі Велика Березна.

Андрій Моравський / Vsim.ua

Додамо, що після кричущого інциденту, спровокованого московським церковником, селяни вирішили провести збори щодо переходу з УПЦ МП в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України знищили на полі бою російського священика з Татарстану Отця Анатолія (Григор'єва).

Він брав участь у бойових діях у складі батальйону найманців Алга з Татарстану, повідомив засновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе в Facebook.

Уточнюється, що окупант у рясі священика був настоятелем храму Богоявлення Господнього села Ісакове Зеленодольського району Республіки Татарстан.

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