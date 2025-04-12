Є руйнування і поранені у 5 областях: які наслідки нічного удару дронів по Україні

Загарбники вночі атакували Україну дронами. Основний удар прийшовся на кілька українських міст.

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Удар РФ по Україні в ніч на 12 квітня/ колаж: Главред, фото: Київська ОВА, ДСНС Києва, ДСНС у Дніпропетровській області

Коротко:

РФ вночі запустила по Україні 88 дронів

56 ворожих дронів були збиті, 24 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені

Внаслідок атаки постраждали 5 областей

Російські окупанти у ніч на суботу, 12 квітня, вдарили по Україні дронами. Загалом вони запустили по нашій державі 88 ударних дронів і безпілотників-імітаторів.

Українська протиповітряна оборона збила 56 ворожих дронів, 24 безпілотники-імітатори не досягли цілей (були локаційно втрачені). Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"У ніч на 12 квітня (із 20:00 11 квітня) противник атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф. Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 24 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – зазначили у Повітряних силах.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Удар РФ по Україні 12 квітня/ Повітряні сили ЗСУ

Удар по Києву

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки дронів спалахнули пожежі у двох районах столиці. У Святошинському районі троє постраждалих – одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці. У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, зруйнований приватний будинок, постраждалих немає.

У ДСНС повідомили, що вже локалізували пожежі, триває ліквідація.

Наслідки атаки в Київській області

На Київщині працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі, зазначили у Київській обласній військовій адміністрації.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено 9 приватних будинків, господарські споруди та два автомобілі. У будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Один з будинків частково зруйнований.

У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення.

Удар по Київській області 12 квітня/ Київська ОВА

Наслідки удару по Харкову і Харківщині

У Харкові вночі пролунали кілька вибухів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що вибухи були у Немишлянському районі. Внаслідок удару ворожим БпЛА по Харкову постраждала одна людина. Стан поранення – легкий. Медичну допомогу чоловік отримав на місці.

У ДСНС України в Харківській області розповіли, що на Харківщині в одному з сіл спалахнула пожежа через удар окупантів.

"Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену російським обстрілом. Сьогодні вранці ворожі війська завдали удару по селу Хотімля Чугуївського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одно- та двоповерховому житлових будинках на загальній площі 200 м кв. Постраждалих немає. Пожежу ліквідовано о 09:00", – зазначили в ДСНС.

Наслідки удару по Дніпропетровщині

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що ввечері та вночі оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 17 ворожих безпілотників.

Через атаку ворожих дронів у Дніпрі пошкоджений приватний будинок.

"Пожежу, що виникла в оселі в Павлоградському районі, рятувальники загасили. Понівечене також фермерське господарство. FPV-дронами агресор вдарив по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Безпілотником також атакував Синельниківщину. Зачепило лінію електропередач. Всюди минулося без загиблих та постраждалих", – зазначив голова ОВА.

У ДСНС України в Дніпропетровській області розповіли, що російські дрони спричинили пожежу та пошкодження у житловому секторі.

"Вночі 12 квітня внаслідок атаки безпілотниками у місті Дніпро пошкоджено дах, фасад та вікна оселі. У Павлоградському районі сталося загорання житлового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено дві будівлі фермерського господарства. На щастя, з людей ніхто не постраждав", – повідомили в ДСНС.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, 10 квітня РФ вдарила балістикою по Дніпру, була жертва. Російські окупанти атакували балістичною ракетою цивільний об'єкт. На місці влучання здійнялася сильна пожежа, є руйнування. Спочатку повідомлялося, що три людини постраждали й одна людина загинула.

Після цього мер міста Борис Філатов розповів, що стало метою для удару РФ по Дніпру. У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетного удару. Метою ворога виявився склад серветок і памперсів, розповів Філатов. Саме через те, що там було багато памперсів і серветок, почалася така сильна пожежа.

У МЗС України заявили, що Росія відповіла на пропозицію про перемир'я ракетами і дронами. За словами голови МЗС Сибіги, окрім того що Росія відкинула ідею перемир'я, країна-агресорка ще й висунула свої вимоги та умови, а також продовжила ескалацію терору проти цивільного населення України.

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