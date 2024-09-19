Утік просто 'з-під носа' слідства: депутата Одарченка оголосили у розшук

У САП припускають, що Одарченко втік за кордон через Закарпатську область.

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Одарченко зміг вийти на волю, внісши заставу у 15 млн гривень / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Підозрюваного у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма, депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка оголосили у міжнародний розшук. Раніше зʼявилась інформація, що народний обранець, внісши заставу, міг утекти за кордон.

Про оголошення Одарченка у розшук стало відомо з трансляції засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у четвер, 19 вересня.

Раніше у САП припускали, що Одарченко міг утекти через Закарпатську область.

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При цьому захист Одарченка наполягав, що такі "висновки" є передчасними — й у його підзахисного, мовляв, є якісь поважні причини неявки ані на засідання Ради, ані на судове слухання.

Андрій Одарченко — у чому підозрюють депутата

Підозру Одарченку правоохоронці вручили у листопаді 2023 року. Депутат "засвітився" під час спроби підкупити тодішнього керівника Держвідновлення Мустафу Найєма.

В обмін на 50 тисяч доларів депутат просив "сприяти" виділенню держкоштів на відновлення підконтрольного йому обʼєкту інфраструктури.

На суді Одарченко це все заперечував, стверджуючи, що записи зустрічей з Найємом "сфабрикували".

22 листопада ВАКС відправив депутата під варту, проте він вийшов на волю, внісши заставу у 15 мільйонів гривень.

Хто такий Андрій Одарченко? Одарченко Андрій Миколайович (нар. 2 листопада 1978, Харків, УРСР) — народний депутат України IX скликання від 170-го виборчого округу від партії "Слуга народу", також є членом Комітету з питань антикорупційної політики, пише Вікіпедія. 21 листопада 2023 року Одарченка було затримано працівниками НАБУ та САП в момент передачі хабаря. Він пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму хабар у криптовалюті в еквіваленті $50 тис. Це перший випадок хабаря у криптовалюті, який вдалося задокументувати українським правоохоронцям. 22 листопада суд обрав Андрію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 15 млн грн. 23 листопада членство Одарченка у партії Слуга народу було призупинено, а 24 листопада він вийшов на свободу, внісши заставу в 15 млн грн.

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