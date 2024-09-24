'Ситуація погіршується': росіяни підійшли до Вугледара з усіх напрямків - Коваленко

Російські війська охоплюють Вугледар з усіх сторін і мають потенціал для подальшого просування в місто, зазначив аналітик.

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Cитуація поблизу Вугледару погіршується / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

Російські окупанти намагаються оточити місто Вугледар Донецької області, здійснюючи просування з усіх напрямків. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, російські війська мають потенціал для розвитку наступу вглиб міста Вугледар.

"Ситуація біля Вугледара кожної хвилини загострюється й стає напруженою. Російські окупанти зараз мають можливість вийти до КП "Водоканал" біля Вугледара. Це по трасі 05-32 з вулиці Травневої, Дачної та Садової. Зокрема, в районі котеджних селищ біля шахт", - зазначив він.

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Аналітик підкреслює, що стратегічний об'єкт КП "Водоканал" є ключовою точкою для входу у Вугледар. З цього місця російські окупанти можуть продовжити просування в місто. Однак, найбільша загроза полягає в їхніх спробах оточити Вугледар з усіх боків.

"Проблема полягає в тому, що росіяни поступово охоплюють Вугледар не тільки з південної частини, де вони вже мали можливість форсувати річку Кашлагач, а й зі східної та північної частини міста", - розповів Коваленко.

Коваленко також звертає увагу на те, що окупанти намагаються закрити західний шлях до Вугледара через Пречистівку в напрямку Новоукраїнки, залишаючи наші війська залежними від постачання лише через Богоявленку, де теж виникають труднощі.

"Після захоплення Водяного і просування в районі шахти імені Сургая, російські окупанти мають можливість розвивати наступ в напрямку Богоявленки. Або якщо буде перерізаний шлях від Богоявленки на Вугледар, або захоплене село Богоявленка, то місто Вугледар дійсно може опинитись в оточенні", - резюмував він.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на фронті - що відомо про бої за Вугледар

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія продовжує наступ на Вугледар, повідомив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко. Він зазначив, що раніше місто було зручним для оборони, але тепер ворог активно руйнує його за допомогою авіабомб.

Є ризик, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ, яка вже 20 місяців захищає Вугледар. За даними Forbes, ця бригада добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109, але навіть найкраще обладнані підрозділи не можуть тримати оборону безкінечно.

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов попередив про можливу втрату контролю над Вугледаром і загрозу оточення для українських сил.

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