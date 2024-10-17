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"Якщо зараз Путіна усунуть": як закінчить війну ліквідація диктатора - Маломуж

Даяна Швець
17 жовтня 2024, 14:44
161
Багато генералів і у збройних силах РФ, і у спецслужбах не підтримали агресію проти України, а зараз вони тим більше проти.
Маломуж, Путин
Маломуж прокоментував усунення Путіна / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Уніан

Усунення або смерть Путіна вирішить надзвичайно важливу проблему. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, сьогодні російський диктатор сконцентрував владу в своїх руках, як колись Сталін. І, як підкреслює Маломуж, в своєму оточенні Путін не сприймає майже нікого.

"Поради припинити війну, які часом до нього прориваються, викликають у нього величезне особисте протистояння і недовіру до своїх. А Путін не довіряє нікому, навіть своїм поплічникам.

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Згадайте хоча б зміщення Шойгу, Патрушева й інших, і це тільки через те, що були запропоновані інші стратегії. Але мені відомо, що багато генералів і у збройних силах РФ, і у спецслужбах не підтримали агресію проти України, а зараз вони тим більше проти", - каже експерт.

Як переконаний генерал армії України Микола Маломуж, якщо зараз Путіна усунуть, може бути інша модель керівництва Росією.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

'Якщо зараз Путіна усунуть': як закінчить війну ліквідація диктатора - Маломуж
Компекс РФ "Ярс" / Главред

"Однозначно не буде намагання захопити владу в Україні і продовжувати війну, тому що в оточенні Путіна та російських елітах уже повним ходом обговорюється питання про те, як виходити з війни, як при цьому самим не постраждати – не бути знищеними ні фізично, ні в судовому порядку, і як потім домовлятися зі світом після Путіна.

Вони гарантуватимуть, що не буде агресивної позиції Росії, і її війська підуть з України, а також не допустять розбалансування Росії, особливо розповсюдження її ядерного потенціалу різними частинами РФ, які на той час можуть контролюватися якимись радикалами", - резюмує Маломуж.

На переконання колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України, Захід на це піде, тому що він теж боїться розпаду Росії, а особливо неконтрольованого використання стратегічної ядерної зброї. Саме тому, в підсумку, усунення Путіна чи то спецслужбами, чи то природним шляхом буде виходом із ситуації, підсумував Маломуж.

Інші цікаві прогнози експерта Маломужа

Експерт Маломуж пояснив, для чого ворог вивів на бойове чергування "Ярс". Заяви Кремля мають на меті створити певний фон напередодні засідання у форматі "Рамштайн".

Також генерал розвідки поділився, що готує РФ в найближчі місяці. Наша вже ППО сьогодні може знищувати балістичні та крилаті ракети, які можуть бути носіями тактичного ядерного боєзаряду.

На думку Маломужа, є 2 найімовірніші сценарії завершення війни в Україні. РФ хоче вести тривалу війну на виснаження, а в лютому-березні 2025 року заморозити її на умовах Москви.

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