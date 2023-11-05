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Якщо Путін відбере частину України, то далі "прийде" за штатом США – Світан

Альона Вороніна
5 листопада 2023, 11:06
Окупанти обов’язково згадають про Аляску і "прийдуть" по неї, якщо їм вдасться відібрати частину українських територій, каже військовий експерт.
Якщо Путін відбере частину України, то далі 'прийде' за штатом США – Світан
Якщо Путін відбере частину України, то далі "прийде" за штатом США/ коллаж: Главред, фото: скрін

Якщо російський диктатор Володимир Путін отримає окуповані території України, то далі він "прийде" за одним зі штатів США – Аляскою. Таку думку висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан, пише "Обозреватель".

"І Рамасвамі (кандидат на пост президента США – ред.) , і Маск – американці, які сильно вболівають за Росію. Краще б вони запропонували передати Росії Аляску, "споконвічно російську землю", на яку американці вже втратили юридичне право управління. Їм треба про це подумати", – зазначив Світан.

Так експерт прокоментував останню заяву Вівека Рамасвамі про те, що нібито потрібно віддати країні-агресорці Росії території України, які станом на сьогодні перебувають під окупацією, тому що "там російськомовні регіони".

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Світан наголосив, що якщо російські окупанти отримають навіть частину України і з цим погодяться американці, то далі загарбники підуть за Аляскою.

"І українці будуть за те, щоби віддати росіянам Аляску. Чому ні? Якщо американці за те, щоб віддати частину України Росії, ми теж будемо за те, щоб "відновити історичну справедливість" і повернути Росії Аляску під управління", – сказав військовий експерт.

Також Світан зазначив, що заклик Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного посилити мобілізацію може бути обґрунтований тим, щоб країна-агресорка Росія не "заморозила" війну.

"Цього не можна допускати, бо будь-яка зупинка нашого руху дасть змогу росіянам відновити свої сили, засоби й надалі продовжити рух. А потім вони прийдуть по Аляску. Повірте, я знаю росіян. Вони обов'язково згадають про Аляску", – підсумував військовий експерт.

Війна в Україні

Нагадаємо, у ЗСУ підтвердили знищення новітнього корабля РФ у Керчі. Українські пілоти нанесли удар по суднобудівному заводу "Залив" в окупованій Керчі. Внаслідок удару був знищений один з найновіших російських носіїв "Калібрів".

Раніше у ЗСУ сказали, скільки ракет одночасно може запустити РФ по Україні. Не можна недооцінювати ворога. Незважаючи на те, що під час штормів окупанти ховають свої ракетоносії в бухти, у них вистачає підступності бити і звідти, кажуть в ЗСУ.

Також раніше військовий експерт Роман Світан зазначав, що ЗСУ націлилися на звільнення ключового міста. Експерт говорить про те, що у ЗСУ буде можливість форсування Дніпра і просування по лівому берегу в бік окупованого РФ Токмака Запорізької області на перетин залізниці.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Роман Світан
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