Ще одна жертва цинічного нападу: після атаки на Львів збільшилось число загиблих

Чоловік отримав важкі поранення під час атаки 4 вересня.

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Мер Львова повідомив про втрату ще одного життя / Колаж: Главред, фото: Садовий, фото: ua.depositphotos.com

Внаслідок жорстокого ракетного обстрілу Львова 4 вересня, майже місяць потому, збільшилось число загиблих. Про втрату ще одного життя з глибоким сумом повідомив Андрій Садовий у своїх соцмережах.

Восьмою жертвою трагічного нападу країни-агресорки став Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження.

Як зазначив Садовий, пан Богдан отримав важкі поранення під час атаки.

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''29 днів він перебував у критичному стані в реанімації, але життя, на жаль, врятувати не вдалося. Співчуття рідним! Вічна Памʼять'', - написав Садовий.

Також мер міста підтвердив, що вибухова хвиля зачепила 38 вулиць у двох районах Львова. Пошкоджено 189 будинків — житло, школи, комунальні та приватні установи. В більшості це памʼятки архітектури, або будівлі, які мають історичну цінність. Понад 3600 знищених вікон і близько 300 дверей.

Хто такий Андрій Садовий? Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

Атака на Львів - що відомо

Так, внаслідок удару країни-агресорки Росії по Львову ракетами вранці 4 вересня уже відомо про вісьмох загиблих. Серед них є і діти.

Згодом мер міста розповів про дуже багато руйнувань - понад 50 будівель. Велика частина - це серце міста, історична спадщина.

Однією з найщемливіших історій виявилась страшна новина про те, що внаслідок атаки РФ на Львів чоловік втратив дружину та трьох дітей.

Також і президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову. Він висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та закликав західних партнерів зупинити російський терор.

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