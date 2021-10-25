ЄС позичив Україні 600 мільйонів євро на боротьбу з пандемією

Україна отримала другий транш допомоги від ЄС / УНИАН

Європейський Союз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19 на суму 600 мільйонів євро.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Твіттері.

"За підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Дякую Президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віце-президенту ЄК Валдісу Домбровскісу за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ", - написав Зеленський.

Скріншот твіттера Зеленського

Допомога від ЄС у зв'язку з пандемією

Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро. Йдеться про довгострокову позику під процентну ставку 0,125% з терміном погашення в червні 2035 року.

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Серед іншого Україна зобов’язалася здійснити повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, у судовій системі мала бути створена Комісія з питань доброчесності та етики, завданням якої є перезавантаження Вищої ради правосуддя.