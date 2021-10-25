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"За цим стоїть людина": Данілов пояснив, як з'явився коронавірус

25 жовтня 2021, 10:42

Секретар РНБО впевнений у штучній природі появи коронавірусу COVID-19.

коронавірус
Олексій Данілов розповів про походження коронавірусу / pixabay

Пандемія коронавірусу в своїй основі має біологічну природу, заявив секретар Радбезу Олексій Данілов.

В інтерв'ю РБК-Україна він підкреслив, що з моменту виявлення вірусу в 2019 році жодна країна світу не дала відповідь на питання про походження COVID-19.

Секретар РНБО впевнений у тому, що світ зіткнувся з неординарним явищем і нагадав, що біологічна зброя заборонена за багатьма конвенціями.

"Вихід його у відкритий простір ... те, що після цього відбувається, дає мені підставу вважати, що це може бути дуже непроста історія. Ми не отримали відповідь - це природний або штучно створений вірус. Думки періодично звучать різні, але остаточної відповіді ще немає", - пояснив він.

Разом з тим він зазначив, що впевнений у штучній природі появи коронавірусу COVID-19.

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"Моя думка - за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан", - додав Данілов.

читайте такожПандемії залишилося менше року: Данілов спрогнозував терміни перемоги над COVID-19

Коронавірус в Україні:

За даними на ранок понеділка, 25 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 14 634 осіб. Вірус знайшли у 999 дітей і 173 медичних працівника.

За минулу добу госпіталізували 3 921 людини. Загинули 330 людей. Одужало 4 598 осіб.

Найбільше заражень зафіксовано в Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) і Запорізькій (1037) областях.

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