Енергетична криза в Придністров'ї: Зеленський і Санду зробили важливу заяву

Україна може відправити фахівців для обслуговування Молдовської ГРЕС, підкреслив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський зустрівся з Майєю Санду / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Зеленський і Санду засудили припинення поставок російського газу в ПМР

Україна може відправити фахівців для обслуговування Молдовської ГРЕС

Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Майя Санду після переговорів у Києві виступили із засудженням припинення постачань російського газу до Придністров'я і підтвердили здатність двох країн забезпечити енергозабезпечення регіону, повідомляє Офіс президента України в суботу.

"Рішуче засудили навмисне припинення Російською Федерацією поставок газу в Придністровський регіон Республіки Молдова, що спричинило гуманітарну кризу", - повідомляє Офіс президента України.

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Сторони підтвердили свою прихильність і спроможність забезпечити термінові та конкретні рішення для задоволення енергетичних потреб мешканців Придністровського регіону, запобігання подальшій ескалації кризи та відновлення базових послуг, ідеться в заяві.

Україна може відправити фахівців для обслуговування Молдовської ДРЕС, яка розташована на лівому березі Дністра, заявив Зеленський під час пресконференції.

"Ми готові надати вугілля, яке є в нас, і, до речі, Придністров'я про це знає... Якщо їм потрібно - ми відправимо команду наших людей, які на цій станції будуть все робити дуже швидко", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що в Придністров'ї збільшили час відключень електроенергії. Мешканців так званого Придністров'я закликали економно споживати електроенергію, використовувати грубки та твердопаливні котли для опалення будинків.

Нагадаємо, експерт із міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар розповів, що Кремль фактично карає свого ж васала - придністровський режим. Тому що основне споживання газу припадає саме на цю територію - близько 2 мільярдів кубометрів на рік, тоді як правобережжя споживає близько 1 мільярда і повністю забезпечене газом.

Як писав Главред, кремлівський диктатор пообіцяв Словаччині, що російський "Газпром" знайде альтернативні шляхи поставок законтрактованого газу в Словаччину після завершення транзиту через Україну.

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Придністровська Молдавська Республіка Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

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