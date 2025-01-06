Світла не буде по 8 годин: у Придністров'ї збільшили час відключень електроенергії

Мешканців так званого Придністровʼя закликали економно споживати електроенергію, використовувати груби і твердопаливні котли для опалення будинків.

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У невизнаному Придністровʼї вимикатимуть світло двічі на добу по 4 години / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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У невизнаному Придністровʼї ввели відключення світла

Дитячі садки працюють лише в першій половині дня

Мешканців закликали економно споживати електроенергію

З 7 січня у невизнаному Придністров'ї вимикати електроенергію будуть двічі на добу по 4 години. Про це заявили у Telegram-каналі фактичної влади регіону.

У повідомленні йдеться, що причиною перегляду графіка став дисбаланс споживання і вироблення енергоресурсу.

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"Обсягів енергії, що виробляється, не вистачає на покриття споживання. Новий режим постачання електроенергії дозволить довести рівень енергоспоживання до того, який можуть забезпечити об’єкти генерації. Крім того, це дозволить знизити аварійність мереж.", - пояснює "влада".

На додачу мешканців регіону закликали економно споживати електроенергію.

"Для зниження навантаження на мережі всім, у кого є альтернативні джерела живлення, необхідно перемикнутися на їх використання. Печі, твердопаливні та рідкопаливні котли мають стати основним джерелом тепла в приватних будинках. Наявність електричного генератора також допоможе підтримати баланс споживання.", - додали в заяві.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що з 8 січня чергові дитсадки Тирасполя переходять на скорочений графік роботи, а у школах продовжили зимові канікули.

Відомо, що діти зможуть перебувати в садочку з 8:00 до 14:00.

Водночас фактична влада невизнаного Придністров'я втішає мешканців та запевняє, що енергетична криза закінчиться.

"Усе це закінчиться. Однозначно. У мене навіть сумнівів немає. Але для цього потрібен час", - підкреслив Вадим Красносельський.

Як відомо, з 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Що відомо про так зване Придністров'я? / Інфографіка Главред

Транзит газу з Росії через Україну – останні новини за темою

Як писав Главред, з 1 січня Україна офіційно зупинила транзит російського природного газу через свою територію до країн Європейського Союзу та Молдови. Україна довгий час заявляла про намір припинити транзит російського газу, проте реалізувати це вдалося лише після завершення 31 грудня 2024 року п’ятирічної угоди, укладеної в 2019 році.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зупинку транзиту газу з РФ. Він зазначив, що перетворення енергоносіїв на зброю позбавило Росію доступу до найбільш вигідного ринку – Європи.

Видання Bloomberg повідомляло, що українські газопроводи, одні з найбільших у світі, можуть стати потенційною ціллю для ракетних атак з боку РФ. За майже три роки повномасштабної війни вони залишалися неушкодженими, оскільки ними здійснювався транзит російського газу.

Газопроводи із Росії до Європи / Інфографіка: Главред

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Контракт на транзит газу між Росією та Україною 30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

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