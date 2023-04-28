Експерт спрогнозував, чи можливий жорсткий штурм Криму

В результаті дій ЗСУ, каже Віктор Андрусів, півострів Крим повинен опинитися в оперативному оточенні.

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Віктор Андрусів / колаж фото УНІАН та скріншот з відео

У разі, якщо кремлівський режим на чолі з російським диктатором Володимиром Путіним ризикне застосувати проти ЗСУ зброю в ході деокупації півострова Крим, то Кремль перестане підтримувати Китай, а США відреагують потужно і негайно. Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів.

"Так, варіанти опрацьовувалися [відплати США РФ за використання ядерної зброї проти ЗСУ − Главред]. У Штатів є можливість відповісти Росії на подібні дії. Наскільки я знаю, Китай теж попередив Росію про те, що в разі застосування ядерної зброї у Пекіна не буде підстав стояти на боці РФ. Тому використання ядерної зброї є дуже малоймовірним варіантом розвитку подій", - сказав він.

Андрусів переконаний, що в результаті дій ЗСУ півострів Крим повинен опинитися в оперативному оточенні.

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"Загалом, я не уявляю жорсткого штурму в Криму. Кримський півострів потрапить в оперативне оточення і почнуться довготривалі переговори. На процес переговорів впливатиме безліч факторів, серед яких подальший розвиток подій в Росії і тривалість життя Путіна", − підсумував він.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів-політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Зараз - боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Дивіться повну версію інтерв'ю з Віктором Андрусівим:

Заява керівника ГУР Кирила Буданова з приводу Криму

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав Буданов.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний також вважає, що війна в Україні закінчиться тільки після того, як не буде президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Путін точно не скаже, що можна не воювати. Для Путіна цей шлях вже відрізаний. Він свої ставки вже зробив", - сказав Розумний.

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