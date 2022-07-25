Ексміністрів Януковича підозрюють у держзраді через "Харківські угоди"

Олександр Лавринович і Костянтин Грищенко / УНІАН

Правоохоронці повідомили колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру у державній зраді через "Харківські угоди".

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, порушуючи Конституцію та законодавство України погодили продовження перебування ЧФ Росії на території України, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Відзначається, що в результаті дій екс-міністрів та інших фігурантів справи в квітні 2010 року було підписано і ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжувався термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

"Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення і модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим і Севастополя замість виведення з України", - підкреслюють в прокуратурі.

Екс-міністрам інкримінується ч.1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє прес-служба ДБР, згідно з наявною в розпорядженні слідства інформацією фігуранти справи переховуються за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

Зазначимо, що в повідомленні не вказані прізвища колишніх міністрів:

МЗС України з березня 2010 року по грудень 2012 р очолював Костянтин Грищенко;

Мін'юст з березня 2010 року по липень 2013 року – Олександр Лавринович.

Харківські угоди

Угода між Російською Федерацією і Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України ("харківські угоди") – це підписаний 21 квітня 2010 року президентом України Віктором Януковичем і президентом РФ Дмитром Медведєвим договір про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Згідно з домовленостями, з 28 Травня 2017 року перебування ЧФ в Криму продовжувалося ще на 25 років – до 2042 року. Москва надала Києву номінальну знижку на газ на суму в 100 доларів. Угода повинна була продовжуватися на наступні періоди по 5 років. Попередити про вихід одна зі сторін повинна була не раніше, ніж за 1 рік.

Рада схвалила Харківські угоди 27 квітня 2010 року. Ухвалення рішення супроводжувалося бійкою між депутатами від влади та опозиції. Однак документ був ратифікований-проголосували 236 парламентаріїв.

У 2014 році Москва в односторонньому порядку вийшла з Харківських угод, так як Крим був анексований Росією.

Харківські угоди – про що повідомлялося раніше: