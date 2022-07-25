Ексміністрів Януковича підозрюють у держзраді через "Харківські угоди"

Фігуранти справи переховуються за кордоном, тому підозри оголошені заочно.
Правоохоронці повідомили колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру у державній зраді через "Харківські угоди".
За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, порушуючи Конституцію та законодавство України погодили продовження перебування ЧФ Росії на території України, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
Відзначається, що в результаті дій екс-міністрів та інших фігурантів справи в квітні 2010 року було підписано і ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжувався термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
"Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення і модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим і Севастополя замість виведення з України", - підкреслюють в прокуратурі.
Екс-міністрам інкримінується ч.1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.
Як повідомляє прес-служба ДБР, згідно з наявною в розпорядженні слідства інформацією фігуранти справи переховуються за кордоном, тому підозри оголошені заочно.
Зазначимо, що в повідомленні не вказані прізвища колишніх міністрів:
- МЗС України з березня 2010 року по грудень 2012 р очолював Костянтин Грищенко;
- Мін'юст з березня 2010 року по липень 2013 року – Олександр Лавринович.
Харківські угоди
Угода між Російською Федерацією і Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України ("харківські угоди") – це підписаний 21 квітня 2010 року президентом України Віктором Януковичем і президентом РФ Дмитром Медведєвим договір про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму.
Згідно з домовленостями, з 28 Травня 2017 року перебування ЧФ в Криму продовжувалося ще на 25 років – до 2042 року. Москва надала Києву номінальну знижку на газ на суму в 100 доларів. Угода повинна була продовжуватися на наступні періоди по 5 років. Попередити про вихід одна зі сторін повинна була не раніше, ніж за 1 рік.
Рада схвалила Харківські угоди 27 квітня 2010 року. Ухвалення рішення супроводжувалося бійкою між депутатами від влади та опозиції. Однак документ був ратифікований-проголосували 236 парламентаріїв.
У 2014 році Москва в односторонньому порядку вийшла з Харківських угод, так як Крим був анексований Росією.
Харківські угоди – про що повідомлялося раніше:
- Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що відомство доручило Службі безпеки України вивчити процеси підписання та ратифікації Харківських угод і з'ясувати можливі факти державної зради в таких діях.
- В СБУ розпочали досудове розслідування за фактами можливої наявності ознак державної зради в процесі підписання та ратифікації Харківських угод.