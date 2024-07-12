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"Єгорчик заснув назавжди": помер хлопчик, який був в "Охматдиті" під час атаки РФ

Анна Косик
12 липня 2024, 12:37
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7-річна дитина пережила кілька операцій, але після 15-денної боротьби за життя його серце перестало битись.
Егор Завадецкий
Лікарі боролися на життя 7-річного пацієнта "Охматдиту" 15 днів / Колаж: Главред, фото: "Вікна"

У Києві помер 7-річний пацієнт "Охматдиту", який перебував у дитячій лікарні під час російського удару 8 липня. Єгора Завадецького з Прикарпання пісдя удару по медзакладу перевезли до київського кардіоцентру, однак врятувати дитину медикам не вдалося.

Як повідомляють "Вікна" з посиланням на маму хлопчика Анастасію Завадецьку, до "Охматдиту" дитина потрапила після падіння з велосипеда. 20 червня у нього стався внутрішній крововилив, забій черевної стінки та утворилася гематома на печінці.

Спершу дитину прооперували у Калуші, однак три наступні дні його стан залишався стабільно важким, тому дитину направили до Івано-Франківська, а потім до Києва.

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"Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. Знову операція, яка тривала 3,5 год.. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові", - згадує мати дитини.

Після кількох операцій Єгор впав у кому третьої стаді. Боротьба за життя тривала 15 днів. 7-річний пацієнт "Охматдиту" мав набряк головного мозку, а також очей. Згодом у хлопчика почали відмовляти органи: печінка, нирки, а також не працював шлунок, відмирала права рука. Дитина перебувала на діалізі. Лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя дитини. "Єгорчик заснув назавжди", - написала Анастасія Завадецька після втрати сина.

Удар Росії по "Охматдиту" - що відомо

Нагадаємо, внаслідок масованого удару країни-агресора РФ по Україні 8 липня, загинули 44 людини, а ще 196 осіб дістали поранення. у Києві загинуло 33 людини, серед яких двоє - на території "Охматдиту".
Черед загиблих - дитяча лікарка Світлана Лук'янчик. Один з боєприпасів влучив у лікарню, розбивши вікна діалізного центру і вбивши педіатра, яку силою вибуху відкинуло з ніг.
Після удару РФ по дитячій лікарні, пацієнтів довелося перевозити в інші медичні заклади, а згодом деякі країни запропонували свою допомогу і пообіцяли взяти дітей до себе на лікування.

Інші новини про ракетну атаку РФ на Україну 8 липня:

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Охматдет Ракетна атака на Україну
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