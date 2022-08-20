"Діряве" ППО окупантів не справляється: ЗСУ зняли чергову серію Чорнобаївки

Вибухи в Чорнобаївці / скріншот

В Чорнобаївці Херсонській області прогриміли вибухи - біля населеного пункту піднімаються стовпи диму.

Як повідомляють місцеві пабліки, спрацювала ППО росіян, але сильного результату не дала.

За попередньою інформацією, був знищений БК окупантів.

Як повідомляв Главред, днем раніше ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневої удар по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці Херсонської області.

Увечері 2 серпня ЗМІ писали, що українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Чорнобаївці Херсонської області. Удар був нанесений в районі аеропорту.

Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Херсонській області російські окупаційні війська втратили ще більше 10 старших офіцерів, включаючи генералів. Результативні дії зі знищення російських загарбників відбулися у Чорнобаївці.

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