Двоє дітей осиротіли: на фронті загинула активістка Анастасія Єфімова

Діти волонтерки стали круглими сиротами.

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Серце захисниці зупинилося у бою / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/sasha.sidletckaya

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Анастасія Єфімова загинула на війні

У жінки залишилось двоє дітей

На війні з російськими окупантами загинула українська активістка та волонтерка Анастасія Єфімова. Про це повідомила амбасадорка Українського культурного фонду і подруга Анастасії Лілія Шевченко.

" З неймовірним болем повідомляю: на війні загинула наша подруга, наша посестра, донька нашої Марини Громової та мати двох дітей - Анастасія Єфімова (Громова). Вона віддала своє життя за Україну. За кожного з нас. За наші світанки, нашу свободу, наше майбутнє. Вона була і залишається світлою, сильною, вільною, відданою, справжньою. Із тих, хто не відступає. Із тих, хто не мовчить. Із тих, хто йде до кінця — заради життя інших. Її серце зупинилося в бою, але її ім’я навіки залишиться з нами. У наших діях, молитвах, пам’яті", - написала вона. відео дня

Відомо, що до того, як Анастасія відправилась на фронт, вона працювала в Асоціації народних волонтерів України, брала участь у діяльності Муніципальної варти Києва, а також очолювала департамент організації масових заходів у ВГО "Територія Жінок".

Єфімова вступила до лав ЗСУ, щоб помститися окупантам за загибель чоловіка / фото: facebook.com/sasha.sidletckaya

Єфімова була засновницею Української ТехноСпортивної Федерації. Також вона викладала в автошколі "АвтоЛеді".

На фронт жінка пішла після того, як під час бойових дій загинув її чоловік. Таким чином Анастасія вирішила помститися окупантам. Після загибелі військовослужбовиці сиротами стали її двоє дітей.

Як повідомляв Главред, у бою з російськими окупантами під Бахмутом загинув львівський художник, шеф-кухар і блогер Андрій Гудима. Без батька залишилася його дочка Юлія.

Раніше також на війні із окупантами загинула бойовий медик 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ, львів’янка Наталія Депа. До війни Наталія була власницею Центру косметології та лазерної епіляції, а від початку повномасштабного вторгнення пішла служити разом із батьком та братом.

Напередодні стало відомо, що на війні загинув відомий український режисер Віталій Кокошко. Талановитому режисеру та продюсеру, який був засновником рекламного агентства Kinograf, було 58 років.

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Хто така Анастасія Єфімова? Анастасія Єфімова – українська активістка, волонтерка і військовослужбовець. Анастасія допомагала армії, організовувала гуманітарні ініціативи й підтримувала суспільні проєкти, а після загибелі свого чоловіка сама встала на захист України.

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