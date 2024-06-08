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Два завдання для ATACMS і Storm Shadow: новий прогноз ударів по цілях у Криму

Олексій Тесля
8 червня 2024, 01:30
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У ЗСУ поки не вистачає сил і засобів для того, щоб прорвати фронт, вважає Михайло Жирохов.
Ракета, Михайло Жирохов
Михайло Жирохов прокоментував імовірність ударів по окупантах у Криму / Міноборони РФ, УНІАН

На сьогодні немає підстав розглядати варіанти проведення наземної військової операції зі звільнення захопленого РФ Криму, заявив військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

"Зараз немає підстав розглядати варіанти проведення такої операції. У нас поки що не вистачає сил і засобів для того, щоб прорвати фронт і вийти до Азовського моря і далі до адміністративного кордону з Кримом", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас співрозмовник погодився з думкою про те, що є дві складніші задачі: перерізання "сухопутного коридору" і знищення Кримського мосту.

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"Абсолютно вірно. Однак потрібно ще розуміти, що нам не нададуть ракети ATACMS і Storm Shadow у кількості тисячі одиниць. Їх постачають обмежено, і завдання Генерального штабу - використовувати ракети якомога ефективніше. Не тільки бити по певних складах і казармах, а наносити такі удари, які призвели б до стратегічних змін у війні", - додав Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про смертельну пастку для окупантів: Кримський міст все одно буде знищено, його притримують до якоїсь події, щоб піднести Путіну "подарунок", вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зіграє центральну роль у битві за Крим. Непослідовність публічної позиції Кремля щодо нападів на "російську територію" має низку наслідків для подальшого ведення війни.

Як повідомлялося раніше, Сили оборони України загнали російський Чорноморський флот у тактичний глухий кут. Військові кораблі країни-агресора не можуть покинути акваторію Чорного моря і залишаються "в ролі жертви".

Два завдання для ATACMS і Storm Shadow: новий прогноз ударів по цілях у Криму
/ Инфографика Главреда

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