Долетить до Києва за 8-10 хвилин: експерт розповів, чи вдарить РФ ракетою 'Рубіж'

Ракета РС-26 не є ядерною, але її потужність значно перевищує звичайну балістику, зазначив Ігор Романенко.

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Чи наважиться РФ вдарити ракетою РС-26 "Рубіж" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia.org, скріншот з відео

Коротко:

Ракета РС-26 "Рубіж" може досягти Києва за 8-10 хвилин

Імовірність пуску ракети висока

Українські системи ППО не зможуть збивати "Рубіж" на великих висотах, оскільки для цього необхідні системи THAAD

Російська міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж" здатна долетіти до Києва всього за 8–10 хвилин. Вона є потужнішою за звичайні балістичні ракети, які українська ППО вже неодноразово успішно знищувала. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, експерт у галузі ППО Ігор Романенко виданню Фокус.

"У конвенційному плані маємо справу з неядерною зброєю. Сама по собі ракета набагато потужніша за звичайну балістику, але фахівці ППО навчилися "Кинджали" збивати. Тепер з'явилася нова ракета, росіяни хочуть впливати з її допомогою на "центри прийняття рішень" в Україні. Імовірність пуску з урахуванням глобальної обстановки висока", - зазначив аналітик.

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Військовий експерт Павло Нарожний також не виключає можливості удару ракетою РС-26 по Україні. Він пояснив, що основна боєголовка ракети може розділятися на кілька частин, кожна з яких важить понад 100 кілограмів. Це робить ракету небезпечною для великих площ.

Експерт вважає, що використання фугасної частини є менш ефективним: вона здатна зруйнувати житлові будинки, але не важливі об’єкти.

"Зруйнувати Генштаб ЗСУ, наприклад, не вийде. Будівля витримає і ядерний удар", - запевнив Нарожний.

За його словами, українські системи ППО не зможуть знищити "Рубеж" у верхніх шарах атмосфери, оскільки для цього необхідні системи THAAD, передача яких навіть не обговорювалася. Водночас він зазначив, що системи Patriot можуть збивати бойові частини ракети.

Ракета РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Закриття посольств в Києві на тлі загрози удару РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 20 листопада посольства США та кількох інших країн у Києві тимчасово закрили свої офіси, оскільки вони отримали "конкретну" інформацію про можливу "масовану" повітряну атаку на столицю України.

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія активно готувалася до зимових атак. За його словами, ворог накопичив значний запас ракет, підготував авіацію та флот, а також забезпечив різноманітність озброєння для ударів.

Аналітик Шон Белл заявив, що посилення атак на Київ з боку Росії стало наслідком дозволу Заходу на використання ракет для ударів вглиб російської території. За його словами, посольства в Києві можуть стати ціллю для російських ударів.

Також в українському інформаційному просторі з'явилися повідомлення про можливий удар Росії по Україні стратегічною балістичною ракетою РС-26 "Рубіж". Главред з'ясував, що це за ракета і наскільки велика її потенційна загроза.

Крім цього, військовий експерт Іван Киричевський наголосив, що для ефективного перехоплення російських балістичних ракет середньої дальності РС-26 "Рубіж" Україні потрібні мобільні протиракетні комплекси THAAD. Він пояснив, що ракета РС-26 здатна нести ядерний заряд і має дальність від 2000 до 6000 км.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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