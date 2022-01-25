До 55 тисяч хворих за день: вчені озвучили песимістичний прогноз щодо нової хвилі COVID-19

Хвиля, коронавірус / Колаж УНІАН / ua.depositphotos.com

Нова хвиля коронавірусу COVID-19, яка була інспірована поширенням штаму Омікрон, може вже найближчим часом викликати в Україні добову захворюваність на рівні 55 тисяч випадків. Отакий прогноз озвучив у рамках брифінгу керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

В цілому, каже вчений, захворюваність буде рівно вдвічі вище, ніж було під час хвилі, викликаного штамом Дельта.

"В середньому на добу ми можемо мати до 45 тисяч випадків, і це може означати, що за окрему добу ми можемо мати до 55 тисяч випадків. Чому це так? Тому що історичний максимум рівня захворюваності при Дельта-хвилі в середньому за добу був близько 23 тисяч, а максимально - близько 27 тисяч випадків за окрему добу", − зазначив Ганіченко.

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Нагадаємо, в Україні був зафіксований різке зростання хворих коронавірусом. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Станом на ранок вівторка, 25 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 118 жителів країни (добою раніше було 12 915). У тому числі захворіли 2809 дітей і 594 медпрацівників.

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