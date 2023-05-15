Діалог між Україною і РФ можливий, але є єдина відправна точка – ОП

Є єдина обставина, за якої Україна сяде за стіл переговорів. Усе інше – це тільки імітація "мирного врегулювання", наголосили в Офісі президента.

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Для діалогу України і РФ є єдина відправна точка, заявив Подоляк/ колаж: Главред, фото: 93 ОБМб Холодний Яр, Офіс президента України

Єдиною відправною точкою, після якої Україна може сісти за стіл переговорів з країною-агресоркою Росією, є виведення російських військ з території Української держави.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. Він наголосив, що усе інше, крім цього, є лише імітацією "мирного врегулювання".

Також Подоляк зазначив, що коаліція миру зараз повинна працювати над наданням Україні зброї для захисту від агресора і розробляти механізм для притягнення усіх винних у цій злочинній війні до відповідальності.

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"Відправною точкою будь-якого діалогу з Росією є безумовне виведення російських збройних формувань за межі території України. Все інше – це непотрібний симулякр "мирного врегулювання". Зброя та механізм притягнення до юридичної відповідальності винних у злочині агресії – ось над чим сьогодні має працювати реальна коаліція миру", – наголосив радник керівника ОП.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський ще минулого року ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Чи можливі переговори України з Росією

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити з главою Кремля Володимиром Путіним сьогодні не можна. Зеленський нагадав, що Путін збрехав всьому світу про те, що він не буде розв'язувати війну проти України. Путін – терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зараз неможливе проведення мирних переговорів між Україною та країною-агресоркою Росією. Він зазначив, що зараз обидві сторони переконані у тому, що зможуть перемогти у цій війні. При цьому Гутерреш сказав, що ООН спілкується з обома сторонами для вирішення конкретних питань.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував брехливу позицію диктатора Володимира Путіна, який прикриваючись можливістю переговорів готує нову ескалацію. Глава держави впевнений в тому, що в зв'язку з цим вже немає сенсу в переговорах з Путіним.

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