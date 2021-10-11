Поїзд врізався в комбайн прямо на переїзді, рейс затримується

Потяг зіткнувся з комбайном

На ділянці Фастів-Житомир трапилась ДТП за участю поїзда і комбайна, в результаті аварії були пошкоджені 6 вагонів, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирський поїзд №141 Бахмут - Львів", - пише пресслужба.

У результаті зіткнення були пошкоджені 6 вагонів. Пасажири і бригада не постраждали. Водій комбайна відмовився від госпіталізації.

Правоохоронці встановлюють подробиці події.

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Згідно оновленої інформаціївід Укрзалізниці, поїзд затримується на 2 години 28 хвилин.

Раніше Главред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді Укрзализниці за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

На своїй сторінці в Facebook Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі-майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.