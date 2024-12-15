Десять жертв і постраждалих: на Львівщині фура протаранила бус і легковик

Що відомо:
- Унаслідок аварії загинули 7 людей і травмовані ще троє
- Зіткнулися автомобілі BMW, DAF та Mercedes Sprinter
Семеро людей загинули і троє травмовані внаслідок масштабної ДТП за участю мікроавтобуса, автопоїзда та легкового автомобіля поблизу Львова.
Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, аварія сталася в неділю, 15 грудня, о 05:30 на автодорозі "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" біля села Чижиків Львівського району.
Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter.
"Від отриманих унаслідок ДТП травм на місці загинуло семеро осіб - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє людей були травмовані - 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Їх госпіталізовано до лікувальних закладів Львова", - зазначено в повідомленні у Facebook.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На місці події працюють слідчі, фахівці-криміналісти поліції Львівщини, а також співробітники інших служб. Встановлюються обставини ДТП та дані всіх учасників.
Нагадаємо, у неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Сталося зіткнення двох автомобілів BMW і Ford. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розбитий Ford, тіло дитини, а також постраждалого і вбитого горем чоловіка. Унаслідок аварії 10-річна дівчинка загинула на місці. Інші пасажири, зокрема водій і двоє дітей, дістали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.
Як повідомляв Главред, слідчий, який веде справу, не прийняв батьків загиблої дівчинки, без пояснення, зачинив кабінет і покинув будівлю. Автор повідомлення обурений роботою слідчого.
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