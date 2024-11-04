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Автобус протаранив кілька авто і на швидкості "влетів" у людей: жахлива ДТП у Києві

Руслана Заклінська
4 листопада 2024, 08:57оновлено 4 листопада, 10:43
753
Кількість постраждалих встановлюється, внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований, розповіли правоохоронці.
Автобус протаранив кілька авто і на швидкості 'влетів' у людей: жахлива ДТП у Києві
У Києві автобус зіткнувся з кількома легковиками та в’їхав у МАФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Коротко:

  • На вулиці Академіка Заболотного у Києві сталася масштабна ДТП
  • Зіткнулися 4 транспортних засоби, серед яких автобус та вантажівка
  • Внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований

У понеділок, 4 листопада, в Голосіївському районі Києва сталася масштабна аварія за участі автобуса і кількох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП є жертва. Про це повідомила поліція Києва та місцеві Телеграм-канали.

Як зазначається, аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва. ДТП сталася за участю кількох транспортних засобів.

відео дня

За попередньою інформацією, водій автобуса протаранив 2 машини, а потім вилетів на сусідню дорогу і в’їхав у ряди торгових точок. На тротуарі автобус наїхав на пішоходів. Серед учасників аварії є загиблі.

Відео з місця масштабної аварії:

Автобус протаранив кілька авто і на швидкості 'влетів' у людей: жахлива ДТП у Києві
Наслідки масштабної ДТП / Фото: скріншот

  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали, ДСНС Києва
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали, ДСНС Києва
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали, ДСНС Києва
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали, ДСНС Києва
  • ДТП у Києві 4 листопада
    ДТП у Києві 4 листопада Фото: Національна поліція, Telegram-канали, ДСНС Києва

З оприлюднених відео видно, що одна з автівок зазнала серйозних пошкоджень. На місці події працюютьслідчі групи з розслідування ДТП, патрульна поліція та медики.

За попередніми даними правоохоронців, в аварії зіткнулися чотири транспортні засоби, серед яких автобус і вантажівка. Внаслідок ДТП загинув один чоловік, ще один отримав тяжкі травми.

"Кількість постраждалих встановлюється, на даний час відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Правоохоронці продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі обставини", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС Києва повідомили, що в результаті зіткнення двох легкових автомобілів — "Mercedes-Benz" та "Lada Niva", а також автобуса "Mitsubishi", було затиснуто водія та пасажирів.

"До прибуття рятувальників госпіталізували двох постраждалих. Рятувальники, використовуючи гідравлічний інструмент, деблокували загиблого водія. Загалом унаслідок аварії одна особа загинула, четверо — були госпіталізовані", - додали рятувальники.

Момент аварії потрапив на відео:

Автобус протаранив кілька авто і на швидкості 'влетів' у людей: жахлива ДТП у Києві
Момент аварії / Фото: скріншот

Що таке ГУ НП України в Києві?

ГУ НП України в м. Києві — територіальний орган виконавчої влади в Києві. Підпорядковується Національній поліції України. Основними завданнями відомства є забезпечення безпеки, прав і свобод громадян, припинення і розкриття злочинів, охорона громадського порядку, пише Вікіпедія.

ДТП в Україні - останні новини

Нагадаємо, 11 жовтня на об’їзній дорозі Львова біля села Чишки сталася велика ДТП за участю автобуса Варшава-Одеса, вантажівки "Нова пошта" та кількох легкових авто. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок аварії загинули троє людей, а ще 35 постраждали, серед них шестеро дітей.

Також 10 жовтня поблизу польсько-українського кордону в Медиці сталася смертельна аварія, в якій загинули українці. Мікроавтобус із сімома громадянами України зіткнувся з вантажівкою, що стояла на узбіччі без увімкнених фар.

Як повідомляв Главред, 7 жовтня народний артист України Богдан Сташків загинув у ДТП на Закарпатті поблизу Нижніх Воріт. За даними поліції, Сташків, керуючи автомобілем BMW, міг перевищити швидкість, що призвело до перекидання авто.

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