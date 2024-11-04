У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян: авто злетіло у кювет і загорілось

Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще двоє пасажирів, що були на задніх сидіннях, сильно травмувалися, повідомили у Нацполіції.

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Жорстока аварія забрала життя депутата Мамояна / Колаж: Главред, фото: Київська міська рада, Національна поліція

Що відомо:

На Одещині в ДТП загинув депутат Київської міськради Сергій Мамоян

Чоловік не впорався з керуванням і його авто злетіло у кювет, перекинулося та загорілося відео дня

У аварії також загинула жінка, ще двоє пасажирів сильно стравмувалися

Ввечері 3 листопада в Одеській області у ДТП потрапив депутат Київської міської ради Сергій Мамоян. Внаслідок нищівної аварії чоловік загинув на місці. Про це повідомило ГУ Нацполіції в Одеській області.

Аварія сталася близько 19:00 поблизу селища Старокозаче в Білгород-Дністровському районі Одещини. За словами правоохоронців, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням. Позашляховик з'їхав у кювет, перекинувся і загорівся.

У результаті аварії загинув 40-річний Сергій Мамоян та 52-річна жінка-пасажир, що сиділа на передньому сидінні. Двоє інших пасажирів, які перебували на задньому сидінні авто, отримали травми і були госпіталізовані з серйозними ушкодженнями.

"51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку - перелами ключиці та ребра", - йдеться у повідомленні.

Начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський повідомив, що слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України, що стосується порушення правил дорожнього руху, які призвели до загибелі кількох осіб. У рамках розслідування призначено низку судових експертиз, слідство триває.

Що відомо про Сергія Мамояна

Сергій Мамоян народився 1 квітня 1984 року в Каракерті (Вірменія), але переїхав до України і отримав громадянство. Політик був одружений і мав трьох дітей.

У 2002 році він закінчив середню школу в Києві. У 2015 році він отримав ступінь бакалавра в Київському Славістичному університеті (спеціальність "Міжнародні відносини").

У професійній сфері Мамоян займався управлінською діяльністю. Працював на керівних посадах у ТОВ "МАЛДС груп", а з 2015 року очолював громадську організацію "Побудуємо майбутнє".

У 2015 році Мамоян вперше був обраний депутатом Полтавської обласної ради. У 2020 році він став депутатом Київської міської ради від партії ОПЗЖ. У Київраді Мамоян обіймав посаду заступника голови постійної комісії міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Згідно з даними дослідження руху "Чесно" на квітень 2021 року, Сергій Мамоян проігнорував майже 47% питань, які розглядалися.

Смертельні ДТП в Україні - останні новини

Нагадаємо, 4 листопада у Голосіївському районі Києва сталася масштабна аварія за участю автобуса та кількох легкових автомобілів. Внаслідок аварії одна людина загинула і ще чотири отримали травми.

Також 11 жовтня на об’їзній дорозі Львова, поблизу села Чишки, сталася велика ДТП за участю автобуса, вантажівки компанії "Нова пошта" та кількох легкових автомобілів. Згідно з інформацією від голови Львівської ОВА Максима Козицького, загинули троє осіб, ще 35 людей отримали травми.

Як повідомляв Главред, 7 жовтня в ДТП на Закарпатті загинув народний артист України Богдан Сташків. Аварія сталася поблизу села Нижні Ворота, де Сташків, керуючи автомобілем BMW, ймовірно, перевищив швидкість, що призвело до перекидання транспортного засобу.

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