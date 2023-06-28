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"Справа в грошах": політолог пояснив, чого може впасти російський режим

Юлія Куришко
28 червня 2023, 01:20
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Поки всередині РФ не з'явиться людина, яка очолить опозицію до Путіна, його хотітимуть усунути, вважає Небоженко.
'Справа в грошах': політолог пояснив, чого може впасти російський режим
Небоженко пояснив, чого впаде російський режим / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко розповів, від чого може впасти російський режим.

Експерт наголосив, що поки всередині РФ не з'явиться людина, яка очолить опозицію до Путіна, будуть прийматися технологічні заходи щодо усунення цього Путіна.

"Путін - стара людина, втомлена. І потім не варто забувати, що його оточенням на Захід вивезена сума до 1 трильйона доларів. Так що справа не просто в особистості Путіна, справа в тому, щоб ці гроші не пропали. Якщо завтра раптом повісять Путіна, а гроші опиняться за кордоном, то хто виграє? Росія? Ні, виграє Захід", - зазначив Небоженко.

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Він також навів приклад, як колись вчинили із Каддафі, коли забрали у нього 100 мільярдів, з Саддамом Хусейном і так далі. Всі гроші залишилися там.

"Тобто західним банкірам вигідно, щоб російська мафія і російські президенти тримали гроші за кордоном. Ну і ще більш вигідно, якщо зникають вимогливі цих грошей. Все впирається в просто неймовірно величезні політекономічні ресурси, які Росія накопичила, і вони комусь повинні належати", - додав політолог.

Зараз Україні дуже важливо, щоб це, звичайно, все швидше просувалося. Люди вже втомилися від війни. Але це не означає, що Росія розвалиться або ще щось, вважає Віктор Небоженко.

"Вона повним ходом йде до військового фашизму. Просто не підходить вже Путін, а хто буде замість нього, одна людина або кілька, важко сказати. Якщо ви помітили, провідні пропагандисти РФ два дні мовчали. Це також дуже принизливо для цієї публіки. І всі вони зараз роблять одну помилку - мстять Пригожину за приниження. Там маса процесів цікавих відбувається. Шкода, що ми поки не можемо на них вплинути", - наголосив експерт.

Хто такий Віктор Небоженко

Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) — український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія.

Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України.

У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми.

З 2003-го — керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

Падіння влади Путіна

Нагадаємо, що Путін загнаний у кут. У NYT оцінили наслідки заколоту Пригожина після повстання Пригожина та його найманців. Ця ситуація показала, що Путін не володіє повним контролем над застосуванням сили в РФ, що може спричинити більш ризиковану поведінку.

Пономарьов спрогнозував, з якого моменту почнеться крах режиму Путіна. Фактором, який призведе до старту обвалення режиму Путіна, стане звільнення українською армією Криму, переконаний Ілля Пономарьов.

Чим пояснюється багаторічна популярність Путіна в Росії. Зараз путінський режим у росії прагне вибудувати власну легітимність через апеляцію до "минулої величі".

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