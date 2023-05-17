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Данілов назвав найкращий метод дипломатії у відносинах з Росією

Аліна Дембіцька
17 травня 2023, 19:11 оновлено 17 травня, 19:11
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Секретар РНБО наголосив, що для завершення війни агресор має залишити територію України.
Алексей Данилов, Владимир Путин, распад России
Данілов назвав найкращий метод дипломатії у відносинах з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що зброя є найкращим методом дипломатії у відносинах з країною-агресоркою Росією.

Як зазначив Данілов на своїй сторінці у Twitter, для завершення війни агресор має залишити територію України. Секретар РНБО наголосив, що жодної іншої мови російські загарбники не розуміють.

"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах із Москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Жодної іншої мови злочинне угруповання вбивць і ґвалтівників не розуміє", - заявив Данілов.

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Він наголосив, що саме тоді, коли держава-окупант Російська Федерація складе зброю та покине територію України, нарешті запанує справедливість.

Війна Росії проти України

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими. Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, на українську державу попереду чекають головні битви у розв'язаній країною-агресоркою Росією війні. Потрібно звільнити своїх людей з російської неволі і відновити територіальну цілісність.

"Ми повинні звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми повинні відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - підкреслив Зеленський.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник підкреслив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Дивіться відео про те, чи є прямий наказ спецслужбам України не вбивати Путіна:

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