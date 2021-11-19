"Страшно дивитися": у Польщі пара українців після жахливої ДТП потрапила до лікарні для бомжів

Після перебування в медустановах постраждалі в ДТП повернулися в Україну і тут доліковуються.
Двоє молодих українців постраждали в серйозному ДТП у столиці Польщі. Хлопець з дівчиною, перебуваючи у Варшаві в гостях у знайомих, гуляли містом, коли їх на шаленій швидкості збило авто.
Винуватець аварії 33-річний водій Mercedes вискочив на тротуар і налетів на людей, розповів ТСН батько постраждалого 23-річного українця Валерій.
За його словами, у хлопця виявилися серйозні травми після ДТП. У нього зламані пальці на руці, перелом 5 ребер, тріщини в поперековому відділі. У його подруги виявилися забої коліна, а також перелом пальців на руці.
"Її по дотичній авто пройшло, а син "зловив" його так, що від удару він відлетів і впав на спину. У нього такі синці на спині, що страшно дивитися", — розповів батько потерпілого.
"Сім кіл пекла" в польській лікарні
Він також описав ситуацію в польській лікарні, куди доставили постраждалих. Чоловік каже, що українців привезли у відділення для бездомних. Крім того, постраждалі опинилися без медичної допомоги кілька годин.
Валерій розповідає, що лікарня, куди госпіталізували постраждалих, просто жахлива, де вони більше 10 годин просиділи, поки на них звернули увагу.
"Потім таки наклали гіпс, і на цьому все. До них у польській лікарні фактично 3 дні ніхто не підходив. Дівчина приїхала і розповідає, що перед накладенням гіпсу їй навіть не промили руку, а так і загіпсували зверху на бруд і кров. Я, чесно кажучи, не очікував такого від європейської медицини", — каже батько хлопця.
Після перебування в медустановах постраждалі в ДТП повернулися в Україну і тут доліковуються. Постраждалому в ДТП українцю тепер довго доведеться лікуватися, на роботу він вийти не може.
"У виписці з польської лікарні написано, що він отримав травми в результаті ДТП. В Україні автоматично, коли людина потрапила в ДТП, передають дані в поліцію. У нас в наданих документах жодного слова про поліцію не було. На місці події були тільки рятувальники і швидка. Водій летів на швидкості десь 100 км / год. Якби не огороджувальні стовпи, то ми б дітей ховали", – додав Валерій.
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Нагадаємо, що у Польщі сталася серйозна ДТП за участю вантажного автомобіля. Як виявилося, його водій громадянин України і перебував у нетверезому стані.
Автомобіль рухався трасою державного значення, де злетів з дороги в місці будівництва нового мосту і частково впав у річку.
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