"Страшно дивитися": у Польщі пара українців після жахливої ДТП потрапила до лікарні для бомжів

У Варшаві українців збило авто на тротуарі / ТСН / Marta Woźniak

Двоє молодих українців постраждали в серйозному ДТП у столиці Польщі. Хлопець з дівчиною, перебуваючи у Варшаві в гостях у знайомих, гуляли містом, коли їх на шаленій швидкості збило авто.

Винуватець аварії 33-річний водій Mercedes вискочив на тротуар і налетів на людей, розповів ТСН батько постраждалого 23-річного українця Валерій.

За його словами, у хлопця виявилися серйозні травми після ДТП. У нього зламані пальці на руці, перелом 5 ребер, тріщини в поперековому відділі. У його подруги виявилися забої коліна, а також перелом пальців на руці.

"Її по дотичній авто пройшло, а син "зловив" його так, що від удару він відлетів і впав на спину. У нього такі синці на спині, що страшно дивитися", — розповів батько потерпілого.

"Сім кіл пекла" в польській лікарні

Він також описав ситуацію в польській лікарні, куди доставили постраждалих. Чоловік каже, що українців привезли у відділення для бездомних. Крім того, постраждалі опинилися без медичної допомоги кілька годин.

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/ ТСН / Marta Woźniak

Валерій розповідає, що лікарня, куди госпіталізували постраждалих, просто жахлива, де вони більше 10 годин просиділи, поки на них звернули увагу.

"Потім таки наклали гіпс, і на цьому все. До них у польській лікарні фактично 3 дні ніхто не підходив. Дівчина приїхала і розповідає, що перед накладенням гіпсу їй навіть не промили руку, а так і загіпсували зверху на бруд і кров. Я, чесно кажучи, не очікував такого від європейської медицини", — каже батько хлопця.

Після перебування в медустановах постраждалі в ДТП повернулися в Україну і тут доліковуються. Постраждалому в ДТП українцю тепер довго доведеться лікуватися, на роботу він вийти не може.

"У виписці з польської лікарні написано, що він отримав травми в результаті ДТП. В Україні автоматично, коли людина потрапила в ДТП, передають дані в поліцію. У нас в наданих документах жодного слова про поліцію не було. На місці події були тільки рятувальники і швидка. Водій летів на швидкості десь 100 км / год. Якби не огороджувальні стовпи, то ми б дітей ховали", – додав Валерій.

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Нагадаємо, що у Польщі сталася серйозна ДТП за участю вантажного автомобіля. Як виявилося, його водій громадянин України і перебував у нетверезому стані.

Автомобіль рухався трасою державного значення, де злетів з дороги в місці будівництва нового мосту і частково впав у річку.

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