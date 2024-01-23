'Цієї ночі': військовий експерт розкрив, коли РФ знову завдасть масованого удару

Сьогодні вдень, 23 січня, повітряна тривога з літаками Ту-22М3 могла виявитися не хибною, не фальш-цілі.

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Коли РФ готує масований обстріл України / колаж: Главред, фото: Національна поліція України, ДСНС

Військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки часу РФ ймовірно потрібно на підготовку до нової масованої атаки по Україні.

Експерт в інтерв'ю для ТСН наголосив, що прогнозувати, коли Росія може знову завдати масованого ракетного удару по Україні, на жаль, не можна.

"Ми можемо очікувати хоч сьогодні. Взагалі непередбачувані дії російського командування. Навіть сьогодні вдень повітряна тривога з літаками Ту-22М3 могла виявитися не хибною, не фальш-цілі. Одна-дві ракети могли б бути справжніми", - розповів Олег Жданов. відео дня

За його словами, у Росії сподіваються, що українці втомляться бігати до укриттів і скажуть уряду дати мир за будь-яку ціну.

"Цього і добивається Російська Федерація. Мєдвєдєв каже в своїх заявах, що Україна може відчувати себе в безпеці тільки в складі братської держави союзної. Лавров на Радбезі ООН каже, що вони миротворці і завжди були за перемовини", - каже військовий експерт.

Атака РФ по Україні 23 січня

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Україні 23 січня 2024 року - авто в огні в Києві і знищення будинку в Харкові. Рух ракет було зафіксовано над Черкаською, Вінницькою, Запорізькою, Полтавською, Житомирською, Дніпропетровською та Харківською областями.

У Харкові зросла кількість жертв, тисячі жителів без світла і тепла. За словами Олега Синєгубова, окупанти завдали по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів з С-300, ракетами Х-32 і "Іскандер".

У ЗСУ розкрили нову тактику масованого удару РФ по Україні. Юрій Ігнат повідомив, що не всі ракети, що летіли по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей. Росіяни застосували комбіновану атаку по території України.

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