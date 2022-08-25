УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Чума 21 століття": МЗС прокоментувало терор на День Незалежності

25 серпня 2022, 15:59

В Україні 24 серпня пролунало 189 сирен.

Ракетный удар по Чаплино на Днепропетровщине
У МЗС України назвали російський терор чумою 21 століття / Колаж фото Telegram

Російські окупанти влаштували справжній терор у День Незалежності України. Спікер МЗС України Олег Ніколенко назвав російський тероризм "чумою 21 століття". Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Він вважає, що ізоляція та глобальна рішучість має зупинити дії країни-агресора.

"Лише вчора по всій Україні було 189 сирен повітряної тривоги, загалом 14 годин. 25 мирних жителів загинули внаслідок російського ракетного удару по вокзалу на сході України. Російський тероризм - це чума 21 століття. Тільки ізоляція та глобальна рішучість можуть зупинити це", - написав Олег Ніколенко.

Видео дня

Ракетні удари по Україні 24 серпня

Вранці, 24 серпня, в День Незалежності російські війська завдали ракетний удар по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Крім того 24 серпня російська ракета влучила в приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.

Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН, 15 загиблих і 50 поранених.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих у Чаплиному зросла до 25 людей, двоє - діти.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення День Незалежності України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:52

Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від електромережі - Енергоатом

16:50

Безпечного для України наступника Путіна немає, треба посилюватися – посол БританіїВідео

16:31

ЗСУ готують контрнаступ не чекаючи ленд-лізу: експерт розкрив подробиціВідео

16:02

У Росії цинічно визнали удар по потягу в Чаплине: з чого обстріляли людейВідео

15:59

"Чума 21 століття": МЗС прокоментувало терор на День НезалежностіВідео

Реклама
15:57

Медведєв вибухнув мріями Кремля про Україну і погрожує "військовим переворотом" у КиєвіВідео

15:38

Як випрати дуже великий плед в машинці і вручну: 15 головних правил

15:34

По стопах Кличка: "одесит" Сильвестр Сталлоне розлучається з дружиною після 25 років шлюбу

15:30

Контрнаступ наближається: Мусієнко пояснив, як "шальки терезів" на фронті перехиляються на бік ЗСУВідео

15:28

Не дарма його теща не любить: з'ясувалося, як Тарзан використав Королеву

15:24

Росіяни стягнули понад 400 літаків і сотні вертольотів до кордонів УкраїниВідео

15:04

Бойові дії такої інтенсивності РФ зможе підтримувати півроку - експертВідео

15:01

Провокують біду: 3 рослини, які потрібно викинути з будинкуВідео

14:51

Рух опору на День Незалежності підняв прапор України над МаріуполемВідео

14:26

Прикмети на 26 серпня: названо 5 заборон, які не можна порушуватиВідео

14:22

Колаборанти в паніці: під Мелітополем підірвали штаб з підготовки "референдуму"

14:20

Ідеальна закуска з лаваша з простою начинкою: найсмачніший рецептВідео

14:15

Переговори з РФ є невигідними для України та Європи - ПодолякВідео

13:49

Ющенко назвав два фактори, які допоможуть здолати Росію

13:42

Батарея ППО, броньовані авто і боєприпаси: Україна отримала потужну військову допомогу від ІспаніїВідео

Реклама
13:41

"Путін вже програв, але ми ще не виграли": Ющенко висловився про те, коли закінчиться війна

13:09

Навіщо забобонні люди кладуть сіль під подушку і чим вона може допомогти дитині

13:00

Гороскоп на завтра, 26 серпня 2022: Левам - щастя в любові, Козерогам - заздрість, Рибам - пліткиВідео

12:50

Окупанти навмисно робили імітацію запуску ракет на День Незалежності України - ІгнатВідео

12:46

Як кохають чоловіки за знаком Зодіаку: головні ознаки, що він від вас без розуму

12:40

Постачання зброї Україні з Німеччини "на тонкій грані" - глава німецького МЗС

12:26

Їхав 2 тис. км, щоб загинути на війні: ЗСУ ліквідували кулеметника з "символічним" для РФ прізвищем

12:06

Курс валют в Україні: експерти розповіли, за скільки можна буде купити і продати долар у вересні

11:43

"Крок доброї волі": в Україні ліквідували замполіта армії РФ родом з Уссурійська

11:34

Чи будуть в найближчі дні масові ракетні обстріли – відповідь астрологаВідео

11:11

Приходько: Проєкт "Відновись" Фонду Вадима Столара націлений допомогти 1000 сімей вже цього року

11:02

Кому не можна носити золото: 4 знаки зодіаку, яким такі прикраси принесуть проблемиВідео

11:01

Коли День шахтаря 2022 в Україні: дата, привітання і картинки до свята

10:56

Мільйон доларів перетворився на металобрухт: ЗСУ за добу "приземлили" 9 російських Орланів

10:56

Двоє 200-х, багато 300-х: окупанти підірвалися на своїх же мінах в УкраїніВідео

10:54

З ювілеєм 50 років - мудрі привітання і зворушливі листівки чоловікам і жінкам

10:28

"Вам 58, а не 18": постарівша Апіна вразила вульгарщиною

10:15

"Україна переможе з допомогою партнерів": Резніков анонсував позитивні новини з фронтуВідео

10:00

Група компаній GIR зберегла спеціалістів та продовжить роботу у Львові

09:41

Путін повівся як класичний чоловік-аб'юзер, від якого пішла дружинаПогляд

Реклама
09:37

6-річна дитина згоріла в авто: під час кривавого удару окупантів по Чаплиному загинули 25 людейВідео

09:29

"Наша армія відпрацювала на п'ять балів": стратегічна ініціатива у війні перейшла до ЗСУ - експерт

09:23

Путін "відклав" ескалацію війни проти України - ЗМІ

09:01

"Не буде як по маслу": Данілов попередив про затяжну війнуВідео

09:00

Другий саміт "Кримської платформи": про деокупацію почали відкрито говоритиПогляд

08:56

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня 2022: Тільцям - гроші, Дівам - неприємності, Скорпіонам - виконання бажанняВідео

08:33

Перелом у російсько-українській війні вже почався - Буданов

08:00

Біля Антонівського моста прогриміли вибухи, спалахнула пожежаВідео

07:30

Проїхав понад 5 тисяч км, щоб померти: ЗСУ ліквідували земляка Шойгу

07:10

ЗСУ вдарили по Каховському мосту й системам ППО росіян, знищено склад боєприпасівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти