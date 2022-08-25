"Чума 21 століття": МЗС прокоментувало терор на День Незалежності

В Україні 24 серпня пролунало 189 сирен.
Російські окупанти влаштували справжній терор у День Незалежності України. Спікер МЗС України Олег Ніколенко назвав російський тероризм "чумою 21 століття". Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Він вважає, що ізоляція та глобальна рішучість має зупинити дії країни-агресора.
"Лише вчора по всій Україні було 189 сирен повітряної тривоги, загалом 14 годин. 25 мирних жителів загинули внаслідок російського ракетного удару по вокзалу на сході України. Російський тероризм - це чума 21 століття. Тільки ізоляція та глобальна рішучість можуть зупинити це", - написав Олег Ніколенко.
Ракетні удари по Україні 24 серпня
Вранці, 24 серпня, в День Незалежності російські війська завдали ракетний удар по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.
Крім того 24 серпня російська ракета влучила в приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.
Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН, 15 загиблих і 50 поранених.
Згодом стало відомо, що кількість загиблих у Чаплиному зросла до 25 людей, двоє - діти.
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