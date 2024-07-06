"Щоб ви всі здохли": в Одесі тренер побажав смерті всім захисникам України

Одеський тренер посилав і обзивав чоловіків у формі, які прийшли в тренажерний зал.

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В Одесі тренер послав військових і побажав їм смерті / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, instagram/gogovichsevastian

В Одесі в тренажерному залі стався жорсткий скандал із фітнес-тренером і колишнім військовим. Тренер вилаяв чоловіка у військовій формі та побажав смерті йому та іншим захисникам. Відео вже розлетілося в Мережі. Його оприлюднив активіст Дем'ян Ганул.

Чоловік працював в одному з тренажерних залів Одеси. У цей момент туди прийшли чоловіки у військовій формі. Тренер почав лаяти їх, попри те, що чоловік у формі розповідав, як воював у складі 53-ї механізованої бригади.

"Іди [нецензурно] (до біса - Главред), далі воюй. Навіщо ти сюди зайшов? Ти що, глухий? Іди [нецензурно] (до біса - Главред), чорт. До побачення. Мені [нецензурно] (все одно - Главред), що ти воював", - кричав тренер. відео дня

Військовий попросив тренера назватися і показати документи. Але чоловік продовжив кричати нецензурні слова і бажати їм смерті.

"Ти для мене не людина, паскуда. Щоб ти здох. Щоб ви там усі здохли, дятли... Всі, хто там воює", - кричав тренер.

Дивіться відео з конфліктом в Одесі:

В Одесі тренер послав військових і побажав їм смерті / Колаж: Главред, фото: скріншот

Активіст зазначив, що тренера звати Сивастян Гогович.

Згодом стало відомо, що тренера побили, взяли під руки та відвезли до ТЦК.

Дивіться відео з конфліктом в Одесі:

В Одесі тренер послав військових і побажав їм смерті / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що спровокувало конфлікт - поки невідомо. За однією з версій, у тренажерний зал прийшли співробітники ТЦК і саме на їхню боді-камеру було знято відео.

Нагадаємо, раніше в Одесі відвідувач ветклініки вилаяв ветерана. Він розлютився через те, що колишній військовий на протезах не зміг підійти ближче, щоб оглянути собаку. Після цього чоловік почав кричати і посилати ветерана.

Пізніше чоловік прибіг із вибаченнями і знову оскандалився. Він почав вибачатися, але при цьому звучали виправдання: "Я не бачив, я не знав". Цей чоловік також обурив тим, що йому не сподобалося, який він мав вигляд на відео, що розлетілося в соцмережах.

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