Що чекає на тисячі 'хрущовок' по всій Україні - в Раді попередили українців

Реалізація рішень для реновації "хрущовок" потребує доопрацювання законодавства та врахування складних соціально-економічних факторів, вказала Шуляк.

В Раді розповіли, що чекає на тисячі "хрущовок" по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Війна вплинула на плани вирішення питання із "хрущовками"

Потрібно зменшити поріг для прийняття рішень щодо відселення з "хрущовок" на період реконструкції

Міста вже зараз мають планувати відповідні рішення щодо реновації цих будинків

Застарілий житловий фонд в Україні поступово перетворюється на серйозну проблему для великих міст, адже тисячі будинків, зведених ще за радянських часів, уже не відповідають сучасним стандартам безпеки та комфорту. Попри це, питання їх модернізації тривалий час відкладалося, однак нині влада знову повертається до ідеї масштабної реновації. Про це повідомила народний депутат і голова Комітету з питань державної влади Олена Шуляк в ефірі Новини.LIVE.

"У нас у великих містах є тисячі "хрущовок". Ми буквально перед війною вже підійшли до того, щоб врегулювати це на рівні законодавства. Є чудові приклади і балтійських країн, і тієї ж Німеччини, яким чином відбувалася реновація "хрущовок"", - вказала вона.

Водночас вона зазначила, що війна суттєво вплинула на ці плани, зокрема й щодо оновлення старого житлового фонду.

За її словами, відповідний закон уже ухвалено в першому читанні, але для подальшого розгляду його потрібно доопрацювати з урахуванням комплексного підходу — зокрема питань енергоефективності, доцільності збереження чи знесення будинків, а також механізмів розселення мешканців, зокрема так званих "хрущовок".

"Тому що основне питання – це завжди хто буде приймати рішення стосовно того, що "хрущовка" буде розселена, а на її місці буде збудована нова, чи люди переїдуть в інший будинок, чи в інший, можливо, район, а не в тому, де знаходилась така "хрущовка"", - додала нардеп.

Шуляк зазначила, що для ухвалення рішення про знесення хрущовки необхідна підтримка значної частини мешканців, однак навіть за наявності більшості завжди знайдуться ті, хто виступатиме проти.

За її словами, чинне законодавство потребує перегляду цього порогу, адже частина людей наполягає на проживанні в таких будинках, навіть якщо вони перебувають у аварійному стані — без належних комунікацій, із пошкодженими балконами та проблемними несучими конструкціями. Тому навіть при підтримці змін більшістю мешканців повної згоди досягти складно.

Вона також підкреслила, що реконструкція подібного житла є непростою, оскільки передбачає тимчасове відселення людей із подальшим поверненням, а такі проєкти наразі не є пріоритетними для міст, навіть великих, як-от Київ чи Дніпро, попри значну кількість аварійних будинків цього типу.

"Що потрібно зараз робити містам? Треба готуватися до таких програм реновації, планувати, проєктувати, знаходити рішення, щоб точно зрозуміти, оця буде знесена, оця підпаде під реновацію. І вже потім, коли будуть краще сприятливі умови, і безпекові, і фінансові, ти вже будеш готовий до реалізації того чи іншого проєкту", - резюмувала вона.

Чим небезпечні "хрущовки" - думка експерта Як раніше писав Главред, у разі землетрусу в Україні найбільший ризик становлять "хрущовки", оскільки їхні конструкції вже значною мірою вичерпали запас міцності, а також панельні будинки, зведені у 70–80-х роках. Про це повідомив експерт будівельної галузі Віктор Лещинський. Він також зазначив, що серед новішого житла більш вразливими є цегляні будинки. Водночас, за його оцінкою, сучасні панельні будівлі мають кращу стійкість, адже в них використано нові технології з’єднання плит, що підвищує їхню надійність. "Підкреслюю, найбільш вразливим однозначно є старий житловий фонд", - підсумував Лещинський.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, "хрущовки" — це п’ятиповерхові будинки, які стали одним із головних символів радянської архітектури. Їх зводили у дуже стислі строки: на будівництво однієї споруди йшло близько 12–15 днів, а ще приблизно місяць займали внутрішні роботи. Попри простоту та мінімалізм — без декоративних елементів, із низькими стелями, маленькими кухнями площею 5–6 квадратних метрів і суміщеними санвузлами — для перших мешканців таке житло було довгоочікуваним покращенням умов.

Сьогодні, на тлі високих цін на новобудови, українці дедалі частіше звертають увагу на вторинний ринок. "Хрущовки", "чешки" та "сталінки" приваблюють доступнішою вартістю і можливістю швидкого заселення, однак кожен тип має свої особливості. Архітектор Валентин Погорілий пояснює, як їх розрізняти та які варіанти вважаються більш зручними для проживання.

Водночас у 2021 році в Україні знову порушили питання оновлення застарілого житлового фонду, зокрема "хрущовок". Міністерство розвитку громад і територій підготувало законопроєкт, який передбачає спрощення процедур знесення або реконструкції таких будинків: для цього пропонують вимагати згоду не всіх мешканців, а 75% власників. Про це заявляла народна депутатка Олена Шуляк.

Про персону: Олена Шуляк Олена Шуляк — український політик. Голова партії "Слуга народу" з 15 листопада 2021 року. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Вікіпедія.

