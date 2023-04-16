Що потрібно Україні для досягнення зламу на полі бою у 2023 році: Резніков розкрив подробиці

За словами Резнікова, будь-які розмови та моделі про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від окупантів – "це ілюзії".

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Резніков розповів, що потрібно Україні для досягнення зламу на полі бою у 2023 році / 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Україні необхідна швидка підтримка у достатньому обсязі, щоб досягти зламу на полі бою у 2023 році. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на полях Чорноморської безпекової конференції.

Так, міністр перерахував тези, які, на його думку, "мають бути в основі комплексу рішень щодо забезпечення миру, безпеки, добробуту та розвитку у Чорноморському регіоні".

"Вільний світ має володіти стратегічною ініціативою і бути готовим діяти швидко та превентивно. Це важлива зміна у свідомості, далеко не усі психологічно готові. Без цієї готовності не з’явиться політична воля і правильні рішення. Але саме такий підхід буде найкращим витверезуючим чинником для будь-якого агресора", - заявив Резніков.

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Також на його думку, необхідна "система гарантій-запобіжників", які зведуть до мінімуму бажання РФ вирішувати щось силою.

"У контексті Чорноморського регіону все очевидно – не існує альтернативи НАТО. Не існує альтернативи Україні в НАТО. Ми довели свою спроможність посилити Альянс і зробили формальні кроки – подали заявку на вступ. Відсутність руху тільки продовжить невизначеність і ризики", - наголосив голова Міноборони.

За словами Резнікова, будь-які розмови та моделі про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російських окупантів – "це ілюзії, з якими треба прощатися".

Резніков впевнений, що Росія має стати демократичною федерацією, "пройти через денацифікацію, видати злочинців, компенсувати шкоду".

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков показав, якими застарілими засобами російські окупанти відбивалися від сучасних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Це військовий кутовий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була покрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS", - зазначив Резніков, підкресливши, що це ще раз підтверджує, що йде війна "вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".

Раніше військовий експерт Олег Жданов казав, що сучасна військова техніка Росії вже не перекидається на війну в Україну. Зараз загарбники знімають радянську техніку і озброєння зі складів тривалого зберігання - мова йде про машини, танки, бронетранспортери, яким 30 років і більше.

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