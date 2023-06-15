Чорне море в Одесі 'зацвіло': експерти виявили небезпечні бактерії у воді

На пляжі не тільки викидає величезну кількість сміття, але й почала цвісти вода.

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Чорне море "позеленіло" / колаж: Главред, фото: t.me/our_odessa

Через підрив росіянами Каховської ГЕС Чорне море в Одесі позеленіло. Місцева мерія доручила дослідити воду на інфекційні захворювання та закликала уникати пляжів.

Море змінило свій колір і стало густим. Після дослідження експерти повідомили, що холера у водах Чорного моря не зафіксована, але виявлено позитивні результати РНК ротавіруса А та ДНК сальмонели.

"Одеська затока зацвiла комплексом потенцiйно токсичних цiанобактерiй. Цього разу "компанiю" масивним пучкам Aphanizomenon flos-aquae склали колонiï Dolichospermum flos-aquae та цiнобiï мiкроцистису Microcystis aeruginosa, при солоностi морськоï води 5,1 промиле та температурi 19 градусiв", - зазначила співробітниця Українського наукового центру екології моря Галина Теренько на своїй сторінці у Facebook.

У Чорному морі виявли бактерії/ фото: facebook/galyna.terenko

Дивіться відео про те, як Одеса та околиці можуть відчути наслідки російського теракту на Каховській ГЕС:

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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