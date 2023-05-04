Через інформацію російською в Україні можуть зникнути паспорти старого зразка

Нині в Україні існують два варіанти паспортів: паспорти старого зразка у вигляді книжечки та сучасні біометричні паспорти.

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В Україні можуть зникнути паспорти старого зразка / колаж: Главред, фото: УНІАН, international.biz.ua/

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до депутатів Верховної Ради України, щоб відмовитися від паспортів старого зразка, де інформація про громадянина подається російською мовою.

"Ми просимо внести зміни про положення про паспорт громадянина України, яким передбачено, що паспорт складається державною мовою згідно з ч.1 ст.8 мовного закону. Ми наполягаємо на уніфікації та приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми", - про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Він нагадав, що зараз в Україні одночасно існують два бланки паспортів. Так, в паспорті старого зразка інформація про громадянина, прописку та місце видачі документа записані як державною, так і російською мовою.

Мовне питання

Нагадаємо, що російська влада прагне розколоти Україну через мовне питання. В Україні є мільйони людей, для яких російська є рідною мовою спілкування. Через це всередині держави провокуються конфлікти.

В Одесі розгорівся мовний скандал в одному з місцевих закладів громадського харчування. Там відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою.

У Києві розгорівся мовний скандал між компанією Budhouse Group і дівчиною, бо та спілкувалась лише українською та англійською.

В Україні набула чинності ще одна норма закону про мову відтепер друковані засоби масової інформації мають видаватися державною мовою.

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