УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Цілував і обіймав маму": жінка після 2,5 років повернула сина, якого утримували колишній чоловік і свекруха

20 грудня 2021, 11:58

За словами матері, Катерини Говорової, сімейство ексчоловіка категорично відмовилося виконувати рішення суду з приводу того, що Тимофій повинен жити у неї.

Син
Катерина Говорова з сином Тимофієм / facebook.com/Катерина Говорова

У Хмельницькій області матері після двох з половиною років боротьби повернули сина. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як повідомляють журналісти, матері юного Тимофія Говорова Катерині довелося чергувати під будинком свого ексчоловіка практично два з половиною роки. Дитину йому допомагали утримувати матір і її співмешканець.

За словами Катерини, сімейство ексчоловіка категорично відмовилося виконувати рішення суду з приводу того, що Тимофій повинен жити у неї.

Хлопчика вдалося знайти після довгих розшуків в готелі в 500 кілометрах від Києва. Тимофія приховувала бабуся Раїса Говорова зі своїм співмешканцем Ігорем Князєвим у Карпатах.

Журналісти повідомляють, що батько дитини Максим Говоров скоро буде засуджений за те, що не виконав рішення суду і не віддав дитину

Реклама

"Я не повірила, коли взяла його на руки. Він виявився важчим, ніж я думала. У мене підкошувалися ноги, я кілька разів хотіла себе вщипнути", - каже Катерина.

Маленький хлопчик плакав, цілував і обіймав маму, яку не бачив практично половину свого життя.

Як кажуть фахівці, вищевказана ситуація склалася тому, що Державна виконавча служба вимагає негайного реформування. Зараз там середня зарплата в 6 тисяч гривень і тому у співробітників немає особливого бажання виконувати судові рішення.

читайте такожНа Буковині батько більше року не пускає дітей до школи і годує їх бур'янами

Нагадаємо, раніше на Вінниччині породілля кинула свою здорову новонароджену доньку, а сама зникла, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе.

Оскільки мати до немовляти не повернулася, про цей випадок повідомили в поліцію і соцслужби. Як розповіла співробітниця ювенальної поліції, правоохоронці з'ясували, що людину із залишеними породіллею даними не існує, відмови від дитини вона теж не залишила.

Через три місяці в пологовий будинок навідалася мама з родичами і влаштувала скандал, вимагаючи повернути дочку.

Попереду у 40 — річної Ольги, яка називається матір'ю надії, - судові розгляди та експертиза ДНК. Жінка пояснювати що-небудь відмовляється, навіть на першому судовому засіданні вона не розповіла, чому кинула дитину.

viber
новини України новини Хмельницького дитина
Зараз ви переглядаєте новину «"Цілував і обіймав маму": жінка після 2,5 років повернула сина, якого утримували колишній чоловік і свекруха». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Астролог назвав знаки, на голову яких в 2022 році зваляться найсуворіші випробуванняАстролог назвав знаки, на голову яких в 2022 році зваляться найсуворіші випробування Принесе біду і небезпеку: що заборонено робити з подушкою в будинкуПринесе біду і небезпеку: що заборонено робити з подушкою в будинку Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння Смачна закуска на Новий рік 2022 фаршировані яйця: готувати всього 10 хвилинСмачна закуска на Новий рік 2022 фаршировані яйця: готувати всього 10 хвилин У січні 2022 українцям загрожує дефіцит хлібаУ січні 2022 українцям загрожує дефіцит хліба
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
13:29

Слуга народу Зеленського пішла у відрив, Євросолідарність - друга: оприлюднено свіжий рейтинг партій

13:23

Ретроградна Венера 2021: Овнам - переживання, Дівам - випробування, Водоліям - інтригиВідео

13:21

Науковці назвали нетипову ознаку зараження Омікрон-штамом коронавірусуВідео

13:00

Гороскоп на завтра 21 грудня 2021: Тільцям – вороги, Терезам - втрати, Скорпіонам - успіхВідео

12:55

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіаку

Реклама
12:51

Партія Порошенка обігнала Слугу народу: названо 5 партій, які потрапляють до Верховної Ради

12:37

Україну заморозить до -20: синоптик назвав дати і розповів, де буде найхолоднішеВідео

12:15

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаВідео

11:58

Кандидати в президенти: Зеленський став лідером рейтингу та антирейтингу - опитуванняВідео

11:58

"Цілував і обіймав маму": жінка після 2,5 років повернула сина, якого утримували колишній чоловік і свекрухаВідео

11:49

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміниВідео

11:46

Рішення ухвалять без зволікань: в РНБО оцінили шанси запровадження воєнного стану УкраїніВідео

11:24

"Малолітки виявилися розумнішими": у Мережі пояснили, що не так з ковідною тисячеюВідео

11:09

Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняВідео

10:33

Втрати в рази більші, ніж у 2014-му: командувач ВМС оцінив наслідки для РФ агресії проти України

10:29

У РФ висунули нову вимогу через Україну і погрожують НАТО "військовою відповіддю"Відео

10:26

До чого сниться море: тлумачення відомих сонників

10:20

"Баста=Путін": концерт Басти в Києві почався з фаєрів і гнівних гаселВідео

10:00

У Раді пояснили, яким буде механізм екологічного страхування для підприємств

10:00

Місячний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Овнам - обман, Ракам - недруги, Козерогам - удача у всьомуВідео

Реклама
09:52

Мінімалка для пенсіонерів: українцям назвали мінімальний розмір пенсіїВідео

09:51

Міністр соцполітики пояснила, як самостійно перевірити розмір субсидії

09:46

У грудні 2021 середня зарплата в Україні злетить на 15%

09:34

Катя Осадча та Юрій Горбунов у вишиванках хрестили молодшого сина Данила на Аскольдовій могилі

09:20

Десять разів штовхнула ножем: на Чернігівщині жінка по-звірячому зарізала батька

09:06

Путін остаточно втратив зв'язок з реальністю: ресурсів для війни немаєПогляд

08:47

Гороскоп на сьогодні 20 грудня 2021: Левам – знаки долі, Скорпіонам - суперники, Козерогам - втратиВідео

08:32

Кількість нових хворих на COVID-19 за добу різко впала до 2536, але смертей все одно багатоВідео

08:26

Британський лікар назвав основний симптом "Омікрон"-штаму COVID-19

08:07

Голубовська розповіла, по кому Омікрон вдарить у першу чергуВідео

07:33

У Франції шестеро дітей отримали передозування COVID-вакциною: що з ними зараз

07:25

5 корисних порад ветеринара на Новий рік: як убезпечити улюбленця від неприємних сюрпризів на свято

07:10

Ціни на свинину підуть вгору: коли чекати нового подорожчання м'ясаВідео

07:08

Зухвала MARUV показала пристрасний фотосет на мотоциклі з чоловіком

06:37

"Сподіватися на краще і готуватися до гіршого": Боррель вважає, що у РФ можуть бути різні сценарії щодо України

06:28

Чи зупинять санкції Росію: чого вчить історіяПогляд

05:28

Найсмачніший салат з язиком на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептВідео

05:02

Вдарять морози-20º: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміниВідео

04:47

Жовток буде ідеальним: як правильно варити яйця для салатів

04:22

Експерт розповів, який дешевий овоч корисніше всього для тіла

Реклама
03:50

Як зрозуміти, що в крові зашкалює холестерин - відповідь вчених

03:15

ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня: Епіфаній назвав терміни

02:38

Названо п'ять ознак зараження Омікрон-штамом коронавірусуВідео

02:21

На Новий Рік мандарини в ціні стануть "золотими"Відео

01:40

Медик розповіла, як впоратися з постковідним синдромомВідео

01:18

Долар дорожче 28 гривень: українців попередили про різкий валютний стрибокВідео

00:51

Прикмети на 20 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19 грудня, неділя
23:59

Литва хоче передати Україні летальну зброюВідео

23:40

Депутати голосуватимуть дистанційно - СтефанчукВідео

23:20

У Дніпрі 19-річний хлопець по-звірячому розправився зі своїм батьком

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти