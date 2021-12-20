"Цілував і обіймав маму": жінка після 2,5 років повернула сина, якого утримували колишній чоловік і свекруха

Катерина Говорова з сином Тимофієм / facebook.com/Катерина Говорова

У Хмельницькій області матері після двох з половиною років боротьби повернули сина. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як повідомляють журналісти, матері юного Тимофія Говорова Катерині довелося чергувати під будинком свого ексчоловіка практично два з половиною роки. Дитину йому допомагали утримувати матір і її співмешканець.

За словами Катерини, сімейство ексчоловіка категорично відмовилося виконувати рішення суду з приводу того, що Тимофій повинен жити у неї.

Хлопчика вдалося знайти після довгих розшуків в готелі в 500 кілометрах від Києва. Тимофія приховувала бабуся Раїса Говорова зі своїм співмешканцем Ігорем Князєвим у Карпатах.

Журналісти повідомляють, що батько дитини Максим Говоров скоро буде засуджений за те, що не виконав рішення суду і не віддав дитину

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"Я не повірила, коли взяла його на руки. Він виявився важчим, ніж я думала. У мене підкошувалися ноги, я кілька разів хотіла себе вщипнути", - каже Катерина.

Маленький хлопчик плакав, цілував і обіймав маму, яку не бачив практично половину свого життя.

Як кажуть фахівці, вищевказана ситуація склалася тому, що Державна виконавча служба вимагає негайного реформування. Зараз там середня зарплата в 6 тисяч гривень і тому у співробітників немає особливого бажання виконувати судові рішення.

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Нагадаємо, раніше на Вінниччині породілля кинула свою здорову новонароджену доньку, а сама зникла, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе.

Оскільки мати до немовляти не повернулася, про цей випадок повідомили в поліцію і соцслужби. Як розповіла співробітниця ювенальної поліції, правоохоронці з'ясували, що людину із залишеними породіллею даними не існує, відмови від дитини вона теж не залишила.

Через три місяці в пологовий будинок навідалася мама з родичами і влаштувала скандал, вимагаючи повернути дочку.

Попереду у 40 — річної Ольги, яка називається матір'ю надії, - судові розгляди та експертиза ДНК. Жінка пояснювати що-небудь відмовляється, навіть на першому судовому засіданні вона не розповіла, чому кинула дитину.